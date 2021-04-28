«Грачи» Забайкалья сядут и на поврежденные полосы

Экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, выполнили ночные учебно-тренировочные полеты.

Летчики штурмовиков отработали взлет и посадку в условиях условного ракетно-бомбового удара по аэродрому. Летный состав выполнил учебно-боевые задачи при условном повреждении взлетно-посадочной полосы.

Также учебно-тренировочные полеты были проведены в ночное время суток с применением специальной аппаратуры.

Кроме того, пилоты отработали взлет и заход на посадку по освещенной взлетной полосе, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на средних и малых высотах.