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«Грачи» Забайкалья сядут и на поврежденные полосы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, выполнили ночные учебно-тренировочные полеты.

Летчики штурмовиков отработали взлет и посадку в условиях условного ракетно-бомбового удара по аэродрому. Летный состав выполнил учебно-боевые задачи при условном повреждении взлетно-посадочной полосы.

Также учебно-тренировочные полеты были проведены в ночное время суток с применением специальной аппаратуры. 

Кроме того, пилоты отработали взлет и заход на посадку по освещенной взлетной полосе, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на средних  и малых  высотах.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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