В ЦНИИточмаш сменился генеральный директор

Аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения в ЦНИИточмаш.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Новым гендиректором ведущего российского предприятия-разработчика стрелкового оружия и боевой экипировки - Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") - назначен бывший артиллерист и военный ученый Олег Морозов, сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.

"Ростех" назначил генеральным директором ЦНИИточмаш Олега Морозова. Кандидатура нового гендиректора одобрена решением правления госкорпорации, решение о назначении подписано главой Ростеха Сергеем Чемезовым", - говорится в релизе.

О том, где продолжит работу предыдущий гендиректор института Альберт Баков, пока ничего не сообщается.

Согласно данным, предоставленным "Ростехом", Олегу Морозову 52 года, он профессиональный военный-артиллерист, многие годы возглавлявший различные полигоны Московского военного округа.

Также он руководил Третьим Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны РФ - головным НИИ по разработке вооружений, военной и специальной техники общего назначения для Сухопутных войск и ВДВ.

До последнего назначения занимал пост директора департамента испытаний Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова, которое входит в другой холдинг "Ростеха" - "Высокоточные комплексы".

"Олег Морозов опытный офицер, профессиональный управленец, имеющий большой профильный бэкграунд. Перед новым генеральным директором стоит задача обеспечить полное и своевременное исполнение гособороназаказа, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание стрелковых вооружений и боевой экипировки новых поколений", - цитируется в сообщении индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

ЦНИИточмаш специализируется на разработке и производства вооружений военной техники для различных родов войск. Под руководством института были разработаны и переданы на вооружение более 150 образцов и комплексов стрелкового, артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов различного типа.

Один из главных проектов ЦНИИточмаш сегодня – разработка экипировки "солдата будущего" нового поколения "Сотник".