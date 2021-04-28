Шойгу заявил о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Таджикистана.

По словам Шойгу, данная мера призвана повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве.

«Подготовили проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение», — заявил Шойгу на переговорах с коллегой Шерали Мирзо в Душанбе во вторник, 27 апреля.

Также Шойгу пригласил представителей минобороны Таджикистана на IX Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что российские и белорусские военные летом приступят к несению совместного боевого дежурства по ПВО на одном из аэродромов Белоруссии.

Дежурство двух стран начнется в рамках реализации плана действий дежурных сил в рамках Единой региональной системы ПВО. План был утвержден в конце минувшего года.