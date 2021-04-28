Планы восстановления 20-й гвардейской мотострелковой дивизии

Как сообщила газета "Известия" в материале Романа Крецула и Алексея Рамма "А теперь "20-я": легендарное гвардейское соединение вернется в строй", Министерство обороны России укрепляет южные рубежи страны мотострелками, сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве. По их данным, в армии планируют возродить легендарную 20-ю гвардейскую Прикарпатско-Берлинскую мотострелковую дивизию. Ее части будут располагаться в Волгограде и Камышине. Это соединение имеет богатую боевую историю: оно отличилось и при штурме Берлина, и в боевых действиях на Северном Кавказе. Многие офицеры, прошедшие службу в составе дивизии, сейчас занимают руководящие посты в Минобороны. По словам экспертов, усиление южного фланга вполне объяснимо - неслучайно военное руководство в последнее время говорит про высокую активность у российских границ в этом регионе.

(с) Саид Царнаев / РИА Новости

Принципиальное решение о формировании 20-й гвардейской мотострелковой дивизии (МСД) уже принято, рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве. Новое соединение будет воссоздано на базе 20-й мотострелковой бригады, которая сейчас дислоцируется в Волгограде. По словам собеседников редакции, новая дивизия войдет в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии. В настоящее время определяется организационно-штатная структура вновь сформированного соединения.

Чтобы освободить место для мотострелков, Минобороны приняло решение передислоцировать десантников. Сегодня в городе Камышин квартируется 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Но, как ранее заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, в ближайшее время ее переформируют в полк и передислоцируют в Крым. Как отметили источники "Известий", освободившиеся военные городки займут части вновь сформированной 20-й гвардейской дивизии.

В прошлом году в составе 58-й армии была воссоздана 19-я мотострелковая дивизия, а на 2021-й запланировано формирование новой дивизии, анонсировал ранее командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. Также в Минобороны сообщали, что для вновь создаваемых мотострелковых соединений формируются медицинские организации и подразделения. Вакансий так много, что врачей приглашают со всей России, в том числе с Урала, из Сибири и с Дальнего Востока.

История 20-й гвардейской дивизии восходит к 8-му гвардейскому механизированному корпусу, участвовавшему в боях под Ржевом и в Курской битве, завершившему боевой путь в Берлине. В 1945 году корпус был переформирован в 8-ю гвардейскую механизированную дивизию, а в 1957-м она была преобразована в 20-ю гвардейскую мотострелковую. Соединение входило в группу советских войск в Германии. В 1993 году дивизия была выведена в Волгоград и вошла в состав 8-го армейского корпуса. Участвовала в штурме Грозного в 1994-1995 годах. В 1999-м сводный полк дивизии вел бои с террористами, прорвавшимися на территорию Дагестана. В 2009 году она была преобразована в мотострелковую бригаду.

20-я дивизия известна и как своего рода кузница кадров для высших органов военного управления. В 2000-е годы, к примеру, ею командовали нынешние замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Истраков, командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко и командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

В отличие от бригады дивизия - полнокровное соединение, которое может самостоятельно решать оперативно-тактические задачи, рассказал "Известиям" военный эксперт Виктор Мураховский.