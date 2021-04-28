ВМС НОАК приняли на вооружение третий эсминец класса "Тип-055"

ЦАМТО, 27 апреля. По информации Global Times, председатель КНР Си Цзиньпин 23 апреля принял участие в церемонии ввода в боевой состав ВМС НОАК эсминца УРО (105) "Далянь" класса "Тип-055" (по классификации НАТО "Ренхай" / Renhai).

Как предполагается, эсминцы четвертого поколения "Тип-055" будут применяться для сопровождения авианосцев или в качестве флагмана ударной группы. Корабль предназначен для обеспечения ПВО, противолодочной и противокорабельной борьбы.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Тип-055" строятся двумя предприятиями: Jiangnan Changxingdao и Dalian Shipbuilding Industry.

Первый и второй корабли были построены на предприятии Jiangnan Shipyard Group на Острове Чансин (Changxing Island) в Шанхае. Там же в ноябре 2017 года начались работы по строительству пятого корабля. Постройка третьего и четвертого эсминцев "Тип-055" началась на предприятии Dalian Shipbuilding Industry Co. (DSIC) в конце 2016 года. Они были спущены на воду одновременно 3 июля 2018 года.

Головной эсминец серии, (101) "Наньчан", вошел в боевой состав ВМС НОАК 12 января 2020 года, второй корабль серии, (102) "Лхаса" (Lhasa), – в начале 2021 года. Эти корабли входят в состав флота Северной зоны боевого командования НОАК. "Далянь" – первый эсминец "Тип-055", принятый на вооружение флота Южной зоны боевого командования.

По состоянию на конец 2020 года на воду были спущены 8 кораблей класса "Тип-055" (по четыре каждым предприятием). Ожидается, что они будут приняты на вооружение в течение 1-2 лет.

Эскадренный миноносец УРО класса "Тип-055" представляет собой боевой корабль длиной 180 м, шириной 22 м, осадкой 6,6 м и водоизмещением около 13000 т. Отличием кораблей класса "Тип-055" от ранее строившихся эсминцев "Тип-052D" является оснащение главной энергетической установкой типа COGAG (Combined Gas and Gas Turbine) вместо CODOG (Combined Diesel Or Gas Turbine) с четырьмя ГТД QC-280 мощностью 28 МВт. Максимальная скорость хода оценивается в 30 узлов.

Как сообщают СМИ, эсминец оснащен 130-мм АУ H/PJ-38, 64-контейнерной и 48-контейнерной вертикальными пусковыми установками, обеспечивающими возможность пуска ЗУР HHQ-9 (дальность поражения 200 км), противокорабельных крылатых ракет YJ-18A, крылатых ракет CJ-10 для поражения наземных целей и противолодочных ракет Yu-8A. Эсминец оборудован РЛС с фазированной антенной решеткой Тип-346 "Дрэгон Ай" и несколькими другими РЛС и датчиками. На корабле в ангаре могут размещаться два вертолета Z-20.