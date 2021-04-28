На Севмаше прошла всероссийская конференция, посвященная цифровизации судостроения

ЦАМТО, 27 апреля. На Севмаше (входит в ОСК) прошла VI Всероссийская отраслевая научно-техническая конференция "Цифровые технологии проектирования и производства в судостроении. Индустрия 4.0". В мероприятии приняло участие более 150 инженеров со всей России.

На конференции рассматривались вопросы цифровизации верфей, создание цифровых двойников кораблей, систем автоматизированного проектирования, моделирования производственных процессов, виртуальных проработок конструкций и другие. Мероприятие организовано Севмашем под эгидой Архангельского регионального Союза машиностроителей России.

"Конференция собрала представителей практически всех судостроительных, судоремонтных предприятий, проектно-конструкторских и технологических бюро страны, – отметил Александр Спиридонов, главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению АО "ПО "Севмаш". – Севмаш проводит конференцию по этой тематике с 2015 года. За это время она стала отраслевой площадкой для обмена опытом, рассмотрения и совместного решения проблем. Внедрение цифровых технологий при создании, эксплуатации и ремонте морской техники позволяет сократить стоимость, сократить сроки и повысить качество работ".

В первой секции конференции прозвучали доклады инженерных, IT-служб различных предприятий и проектных бюро. Во второй – в большей степени доклады разработчиков отечественных САПР (системы автоматизированного проектирования решений), которые применяются на судостроительных предприятиях России. Слушатели познакомились с новшествами и достижениями разработчиков. Доклады предоставили компании АСКОН (разработчик системы "Компас"), "Росатом", АО "СПО "Арктика", Севмаш и многие другие.

"Каждый из проектантов использует свое программное обеспечение для выпуска конструкторской документации при строительстве АПЛ. Нам удалось разработать программный комплекс для "чтения" всех форматов и применения этой документации в условиях производства", – пояснил новую разработку Алексей Бажанов, инженер конструктор проектно-конструкторского бюро АО "ПО "Севмаш".

Отраслевая научно-техническая конференция стала продолжением ранее обсужденных тем, при рассмотрении которых были намечены новые задачи.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".