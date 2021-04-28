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Интерфакс-АВН

Морозов сменил Бакова на посту главы ЦНИИТОЧМАШ, разработчика боевой экипировки "Ратник"

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Альберт Баков
Альберт Баков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Олег Морозов назначен новым генеральным директором "Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения" (ЦНИИТОЧМАШ), который специализируется на разработке и производстве стрелкового оружия и боевой экипировки, сообщили в пресс-службе "Ростеха" во вторник.

"Кандидатура нового гендиректора одобрена решением правления госкорпорации, решение о назначении подписано главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым", - сообщили в пресс-службе.

"Олег Морозов опытный офицер, профессиональный управленец, имеющий большой профильный бэкграунд. Перед новым генеральным директором стоит задача обеспечить полное и своевременное исполнение гособороназаказа, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание стрелковых вооружений и боевой экипировки новых поколений", - цитирует пресс-служба индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева.

Морозову 52 года, он профессиональный военный-артиллерист, прошел путь от командира взвода до командира части. На протяжении многих лет возглавлял различные полигоны Московского военного округа. Руководил Третьим Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны РФ, который является головным в разработке вооружений, военной и специальной техники общего назначения для сухопутных войск и ВДВ. До последнего времени Морозов был директором департамента испытаний КБП им. А.Шипунова (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех").

Прежний гендиректор АО ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков "останется в контуре "Ростеха", сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации во вторник.

Баков пришел в ЦНИИТОЧМАШ в 2018 году, до этого он возглавлял концерн "Тракторные заводы", который перешел в "Ростех".

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