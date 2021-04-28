Россия повторила рекорд по безаварийным пускам ракет в космос

За два с половиной года Россия совершила 58 безаварийных пусков космических ракет подряд, что позволило повторить рекорд, установленный еще в 1992–1993 годах. Об этом 27 апреля сообщает «РИА Новости».

Успешным 58-м стартом, принесшим стране повторный рекорд, стал вывод с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb.

Последняя авария при запуске была в 2018 году. Тогда был прерван полет корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции (МКС) в связи со сбоем при разделении ступеней пилотируемой ракеты «Союз-ФГ».

Как сообщает «Газета.ру», тогда российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились благодаря системе аварийного спасения.

23 апреля исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что Россия планирует развернуть национальную станцию на орбите до 2035 года.

В тот же день первый заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев отметил, что первые космонавты могут отправиться на новую российскую космическую станцию уже в 2026 году.