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РИА Новости

Шойгу обсудил с Эмомали Рахмоном региональную безопасность

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан во вторник принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в Минобороны России.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ", - говорится в сообщении.

После встречи с Рахмоном министры на площади Дусти в Душанбе возложили венки к памятнику первому правителю государства таджиков - Исмаилу Самани.

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Страны
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
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