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Керченская блокада: зачем Россия затеяла учения возле Крыма (Главред, Украина)

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Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста
Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста.
Источник изображения: © предоставлено очевидцем

Украинские эксперты не скрывают, что ВСУ разрабатывают планы по высадке морского десанта в Крыму. На этом фоне проведение Россией учений по обороне полуострова в Киеве довольно неожиданно рассматривается как «военная угроза».

Для Украины возрастает военная угроза, так как Россия, перекрывая районы у Керченского пролива, готовит свои войска к обороне Крыма

Начиная с 24 апреля, Россия закрыла три района вдоль побережья Крымского полуострова, один из которых - в непосредственной близости от Керченского пролива. Насколько на сегодня известно, и российские военные корабли, и иностранные суда пока что спокойно этот пролив проходят.

Я сомневаюсь в том, что Россия станет останавливать международные суда или те, что идут под другими флагами, так как в таком случае России придется платить неустойку за каждый час простоя и для них это будет ударом по торговым отношениям с другими странами. Но единственное, в чем сейчас может потерять Украина, так это в том, что все суда с пометкой "Украина" могут получить проблемы с заходом в Керченский пролив. В остальном, по большому счету, больше никаких потерь - экономических или финансовых - для нас нет.

Вместе с тем, для нас возрастает военная угроза, так как Россия, перекрывая эти районы у Крыма, готовит свои войска к обороне Крыма. И для нас это проблематично, так как чем сильнее оборона Крыма, тем сложнее нам будет его возвращать.

Перекрытие этих районов, скорее всего, связано с тем, что Россия вдоль крымского побережья видит именно там наибольшую угрозу и вероятность высадки десанта с украинской стороны и потому пытается их максимально обезопасить. То есть, перекрытие имеет чисто военные цели. Тем более, что сейчас в Крыму идут учения по отражению морской десантной операции, где РФ отрабатывает вопросы своей сухопутной группировки к обороне Крыма - они высаживают десант и с ним же борются. Поэтому беспрецедентность сроков может говорить о том, что они рассчитывают за это время подготовить береговую оборону для того, чтобы чувствовать себя более уверенно.

Сейчас, перекрывая эти районы, все выглядит так, что Россия старается максимально узурпировать судоходство в Азовском море с нашего молчаливого согласия. Напомню, что с 2013 года между Украиной и Россией существует международный договор о признании Азовского моря внутренним морем. В данном случае нормы международного морского права не распространяются на его акваторию, и так как не действует норма о 12 морских милях, российские корабли фактически имеют полное право заходить до уреза воды непосредственно к берегу Украины. Но Украина при этом, несмотря на угрозу, упорно из этого договора не выходит.

Потому объявление Россией о шестимесячном закрытии акваторий неприемлемо для морского права, так как обычно учения длятся две-три недели, после чего эти районы освобождаются от учений и не препятствуют судоходству. И так как в этом случае Россия не просто перекрывает акватории в Керченском проливе, а международные, Украине желательно действовать не одной, а совместно с комитетом по международному морскому праву. В противном случае это будет выглядеть как глас вопиющего в пустыне.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса


Олег Жданов

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