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Интерфакс-АВН

Министерство обороны Японии откроет центр массовой вакцинации в Токио

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

Токио. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Центр массовой вакцинации будет открыт в японской столице в следующем месяце в рамках стремления страны ускорить кампанию по вакцинации против COVID-19 в преддверии Олимпийских игр.

Министерство обороны Японии сообщило в своем твиттере, что премьер-министр Есихидэ Суга отдал распоряжение создать центр массовой вакцинации к 24 мая.

Планируется, что он будет работать в течение трех месяцев.

Объект будет обслуживать жителей столицы и близлежащих префектур Сайтама, Тиба и Канагава.

Между тем, по словам генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като, пока не принято решения о том, какая вакцина будет использоваться или сколько людей будут прививаться каждый день.

"Мы объявим подробности, как только министерство обороны и местные власти разработают план", - заявил Като журналистам.

Правительство также поддержит усилия по вакцинации в Осаке, добавил он.

Тем временем газета Nikkei сообщила, что токийский центр будет прививать около 10 тыс. человек в день.

Другие СМИ уточнили, что правительство планирует использовать вакцину Moderna.

Отмечается, что на данном этапе вакцинировано около 1,5% от всего 126-миллионного населения страны.

Власти рассчитывают, что в полном масштабе массовая вакцинация развернется после майских праздников.

Япония ввела третье чрезвычайное положение в своих основных населенных пунктах в воскресенье. Страна пытается бороться с четвертой волной COVID-19, в то время как до начала Олимпийских игр осталось всего 87 дней.

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