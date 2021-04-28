Военнослужащие Центрального военного округа провели летно-тактические учения

Новосибирск. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и ударных МИ-24 Центрального военного округа вернулись в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области после летно-тактических учений, сообщает пресс-служба ЦВО.
"В ходе учений военнослужащие отработали учебно-боевые задачи, включая перебазирование на оперативные аэродромы, задачи по воздушной разведке, нанесению ракетных ударов по наземным целям с целью оказания поддержки сухопутным подразделениям и прикрытия их наземного базирования", - говорится в сообщении.
Кроме того, экипажи армейской авиации выполнили полеты на предельно малых высотах, огибая рельефа, отработали посадку на неподготовленные площадки и десантирование личного состава, эвакуацию условно раненых военнослужащих.
В летно-тактических учениях были задействованы более 20 единиц техники, а также около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава.