Военнослужащие Центрального военного округа провели летно-тактические учения

Вертолет Ми-8АМТШ-В (бортовой номер "422 голубой") из состава 562-й авиационной базы армейской авиации, теперь переформированной в 337-й отдельный вертолетный полк 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Толмачево (Новосибирск), ноябрь 2016 года.

Новосибирск. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и ударных МИ-24 Центрального военного округа вернулись в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области после летно-тактических учений, сообщает пресс-служба ЦВО.

"В ходе учений военнослужащие отработали учебно-боевые задачи, включая перебазирование на оперативные аэродромы, задачи по воздушной разведке, нанесению ракетных ударов по наземным целям с целью оказания поддержки сухопутным подразделениям и прикрытия их наземного базирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи армейской авиации выполнили полеты на предельно малых высотах, огибая рельефа, отработали посадку на неподготовленные площадки и десантирование личного состава, эвакуацию условно раненых военнослужащих.

В летно-тактических учениях были задействованы более 20 единиц техники, а также около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава.