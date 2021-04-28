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Российская газета

Видео: "Калашников" представил карабин АКВ-521 под патрон .366 ТКМ

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Группа компаний "Калашников" представила гладкоствольную версию своего нового карабина АКВ-521 под охотничий патрон .366 ТКМ. Главным преимуществом новинки станет то, что обзавестись ей можно будет без пятилетнего стажа владения оружием, как это требуется в случае с нарезными стволами.

Как пояснил директор конструкторского центра гражданского стрелкового оружия ГК "Калашников" Валентин Власенко, гладкий ствол АКВ-521 имеет в финальной части сверловку "Парадокс" длиной 140 миллиметров. При этом диаметр ствола под патрон .366 ТКМ больше, чем под калибры 5,45 и 7,62, соответственно увеличен и размер газовой камеры. В результате пустое изделие без магазина весит 3,9 килограмма - примерно на 100 граммов больше своего нарезного собрата.

Так как речь идет о гладкоствольном оружии, эффективная дистанция стрельбы составит до 300 метров. Ожидается, что выпуск этой версии карабина начнется одновременно с нарезными модификациями.

Как уже писала "РГ", в основу АКВ-521 положена идея о том, что оптика должна быть неразрывно связана со стволом. Поэтому конструктивно оружие состоит из двух основных частей - upper и lower. Первая - это собственно ствол в сборе с затвором и возвратной пружиной, вторая - все остальное. Планка для оптики занимает всю длину ствольной коробки. При этом предусмотрена возможность смены стволов под различные калибры.


Алексей Иванов

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