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Известия.ru

Blue Origin опротестовала выбор SpaceX для отправки человека на Луну

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Источник изображения: Фото: Mike Hopkins/NASA/Handout via REUTERS

Частная аэрокосмическая компания Джеффа Безоса Blue Origin подала протест в Счетную Палату США в связи с выбором NASA компании SpaceX для отправки человека на Луну в рамках программы «Артемида» в 2024 году. Об этом 26 апреля сообщило издание SpaceNews.

В протесте говорится, что к Blue Origin со стороны NASA было проявлено предвзятое отношение из-за того, что ведомство не сообщило об изменении в требованиях к кандидату.

«Компания могла бы предпринять и предприняла бы необходимые меры для пересмотра заявки, снизила бы затраты, чтобы остаться в рамках финансирования, предоставленного ведомству, и/или предложила бы пересмотр графика, если бы такая возможность была предоставлена со стороны NASA», — отмечается в протесте.

16 апреля NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания Илона Маска SpaceХ. Отмечается, что сумма контракта составляет $2,89 млрд. Компания будет разрабатывать первый коммерческий посадочный модуль, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.

Лунная программа NASA «Артемида» предусматривает три полета к Луне. Первый этап планируется в 2021 году, второй — в 2023 году. В ходе третьего планируется высадить людей на Луне с помощью космического корабля «Орион».

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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
Blue Origin
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
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