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Россия повторила космический рекорд 30-летней давности

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Источник изображения: Фото: Роскосмос / РИА Новости

Россия повторила космический рекорд 30-летней давности. Об этом сообщает РИА Новости.

За последние два с половиной Россия провела 58 безаварийных пусков космических ракет подряд. В прошлый раз такого результата удалось достичь в 1992-1993 годах.

Ранее ракета «Союз-2.1б» c 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Ракета вывела разгонный блок «Фрегат», который доставит спутники на орбиты высотой около 450 километров, на суборбитальную траекторию. Этот старт стал 58-м успешным для российских космических ракет. Последняя авария произошла в 2018 году с кораблем «Союз МС-10».


Владимир Кузнецов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Проекты
Восточный Космодром
Союз ПКК
Союз-2 РН
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