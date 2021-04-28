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ТАСС

Blue Origin оспорила решение NASA по контракту SpaceX на строительство лунного модуля

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Blue Origin
Американская компания Blue Origin.
Источник изображения: © AP Photo/Donna Blankinship

По данным компании, решение устраняет возможности для конкуренции, значительно сужает базу снабжения и ставит под угрозу возвращение Америки на Луну

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Аэрокосмическая компания Blue Origin американского предпринимателя Джеффа Безоса, который является самым богатым человеком в мире, в понедельник оспорила решение NASA предоставить контракт на разработку и создание лунного посадочного модуля на сумму $2,9 млрд американской компании SpaceX. Соответствующий 175-страничный документ был обнародован Главным контрольным управлением США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса).

16 апреля Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило о том, что контракт на создание модуля для высадки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в рамках программы Artemis ("Артемида") получит SpaceX, ее глава Илон Маск, по данным рейтинга журнала Forbes, является вторым после Безоса богатейшим человеком на Земле. Помимо SpaceX, за контракт боролись Blue Origin и компания Dynetics.

В распространенном заявлении Blue Origin указала, что "NASA произвело ошибочную закупку <...> и в последнюю минуту поменяло правила игры". "Говоря словами NASA, оно сделало выбор в пользу "риска высокой степени". Его решение устраняет возможности для конкуренции, значительно сужает базу снабжения и не только задерживает, но и ставит под угрозу возвращение Америки на Луну. Поэтому мы подали протест в GAO", - отмечается в документе.

Как ранее сообщила газета The Washington Post, ожидалось, что NASA выберет из трех две компании. Так, управление в рамках других крупных проектов обычно выбирает несколько фирм для стимулирования конкуренции и обеспечения резерва на случай, если кто-то из них не справится с контрактом.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй - на 2023 год.

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