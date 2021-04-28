Астрономы раскрыли планы по постройке межзвездного зонда Interstellar

Ожидается, что он удалится на рекордные 149 млрд км от Земли

ТАСС, 27 апреля. Американские и европейские астрономы огласили планы по созданию зонда Interstellar, который удалится на рекордные 149 млрд км от Земли и детально изучит свойства межзвездной среды. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Европейского союза наук о Земле (EGU).

"Зонд Interstellar отправится в глубины межзвездного пространства, куда человечество еще не проникало. У нас впервые появится возможность получить фотографии всей Солнечной системы и ее гелиосферы, что позволит нам понять, как она выглядела бы для наблюдателей извне", - заявила один из соруководителей миссии Елена Проворникова, чьи слова приводит пресс-служба EGU.

На сегодняшний день существует лишь два космических аппарата, "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые покинули пределы Солнечной системы и сейчас путешествуют по межзвездному пространству. Проведенные ими замеры впервые помогли ученым детально изучить некоторые свойства этой части космоса и открыть ряд аномалий на границе Солнечной системы.

Подобные открытия, как отмечает Проворникова, подогрели интерес к изучению межзвездной среды, однако возможности для этого, в силу возраста "Вояджеров" и неисправности части их инструментов, пока остаются крайне ограничены. Более того, оба аппарата в скором времени перестанут поддерживать связь с Землей из-за снижения мощности их радиоизотопных генераторов тепла и энергии.

Руководствуясь подобными соображениями, Проворникова и ее коллеги по университету Джонса Хопкинса в Балтиморе (США) недавно завершили разработку детального проекта зонда Interstellar, нацеленного на решение подобных задач. Идея по его постройке была озвучена представителями NASA несколько лет назад, что дало ученым формальную и финансовую возможность разработать подобные планы.

За пределами Солнечной системы

В подготовке этих предложений, как отмечает астроном, приняло участие свыше четырех сотен ведущих астрофизиков, планетологов, космологов и прочих специалистов из самых разных стран мира. Они предложили разработать относительно простой, но долговечный зонд, который сможет проработать в космосе свыше 50 лет благодаря мощному радиоизотопному источнику энергии.

Если этот аппарат будет выведен в космос в начале 2030-х годов, то примерно к середине века он достигнет границы гелиосферы, "пузыря" из плазмы солнечного ветра, окружающего Солнечную систему, и выйдет в межзвездную среду. За последующие десятилетия он удалится примерно 149 млрд км от Земли, что примерно в 1 тыс. раз больше типичной дистанции между Солнцем и нашей планетой.

По текущим планам ученых, на борту Interstellar будет установлено восемь научных инструментов. Пять из них будут нацелены на изучение солнечного ветра, космических лучей и магнитных полей, а также плазменных волн, которые были открыты после выхода "Вояджера-2" в межзвездную среду. Еще один прибор будет специализироваться на изучении частиц межзвездной пыли, а два последних инструмента будут представлять собой набор из оптических и инфракрасных камер.

Эти инструменты, как надеются ученые, помогут им раскрыть свойства межзвездной среды в окрестностях гелиосферы, а также получить многие другие сведения, недоступные внутри Солнечной системы. В частности, Проворникова и ее коллеги надеются, что инструменты Interstellar смогут уловить так называемое внегалактическое фоновое излучение, рассеянный свет первых звезд Вселенной.

Как надеются ученые, их идеи будут полностью рассмотрены и одобрены руководством NASA в конце этого года. Их реализация даст человечеству уникальную возможность изучить то, как устроена Галактика за пределами Солнечной системы и как межзвездная среда может влиять на ее жизнь, подытожила Проворникова.