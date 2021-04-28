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Интерфакс-АВН

"Восточная верфь" изготовит еще два плавучих причала для Минобороны РФ

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ОАО "Восточная верфь"
Спуск на воду в плавучем доке строящегося на ОАО "Восточная верфь" для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничного сторожевого корабля "Дозорный" проекта 22460 (заводской номер 302). Владивосток, 22.08.2017.
Источник изображения: Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

Владивосток. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - АО "Восточная верфь" (Владивосток, судостроительное предприятие) подписала с Минобороны РФ контракты на изготовление двух полутяжелых металлических причалов проекта ПМ-61М1 и универсального аппарельного съезда проекта 617, сообщает пресс-служба компании.

По контракту предприятие должно сдать все три заказа не позднее октября 2022 года.

Причалы ПМ-61М1 обеспечивают одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тыс. тонн, подачу с берега на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь кораблей с берегом, производство погрузочно-разгрузочных работ по всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.

"Заводом ("Восточная верфь" - ИФ) построены десятки причалов различных проектов. Поступивший заказ для завода небольшой, но позволяет обеспечить полную загрузку корпусного производства в период достроечных работ на других заказах", - сказал гендиректор компании Сергей Баканёв, слова которого приведены в сообщении.

В 2020 году "Восточная верфь" построила три причала данного проекта: два для Тихоокеанского флота ВМФ России и один для береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

В сентябре текущего года флоту также планируется передать один причал.

Универсальный аппарельный съезд проекта 617 предназначен для установки полутяжелых и тяжелых плавучих причалов к необорудованному берегу при отсутствии корня для обеспечения схода на берег с понтонов причала гусеничной и колесной техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Восточная верфь
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ТОФ
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