Семь дней на грани

Впервые за много лет Россия оказалась в одном шаге от войны

Прошедшая неделя в России, желает это кто-то признать или нет, прошла под знаком грядущей войны. Она, как никогда за последнее время, оказалась от нас очень близко, на самом пороге. И это не пустые слова.

Только слепой не увидит, что Российскую Федерацию наши так называемые западные партнеры, которым мы в 90-е чуть ли не кланялись в ножки, уже давно пытаются превратить в страну-изгоя, дикарей и ватников. Это продолжается уже не первый год. Началось с обвинения в несовершенных преступлениях Петровым и Бошировым по отношению к Скрипалям. Дальше – больше. Провозглашая на словах рыночные принципы экономики, против нас принимаются самые настоящие дискриминационные меры, вводятся многочисленные санкции, делаются попытки обрубить почти достроенную нитку газопровода «Северный поток-2», разрываются контракты, наказываются предприниматели и госкомпании.

Дошло до прямых оскорблений президента страны, которого Байден назвал в эфире убийцей, высылки дипломатов из США, к чему вдруг присоединилась Чехия, обвинив нас в подрыве складов боеприпасов в далеком уже 2014 году. Не зря Путин вспомнил о Шерхане и шакале Табаки из «Книги джунгей» Киплинга, который вертится вокруг него и подтявкивает, стремясь задобрить своего хозяина. Очень точное сравнение!

Ну и как вишенка на торте – события в Новороссии, к границам которой киевская власть стянула более 200 танков, 300 бронемашин, сотни артиллерийских орудий, зенитных ракетных систем. До столкновения с подразделениями Народной милиции Донецкой и Луганской республик оставалось совсем немного. Достаточно было, образно говоря, чиркнуть спичкой, совершить любую провокацию. Безусловно, украинский стальной кулак может прошить Новороссию насквозь. Сколько продержатся наши соотечественники?

Как в такой ситуации должна поступить, и поступила бы Российская Федерация? Безусловно, мы не остались бы в стороне. Тем более что в Донбассе и Луганске русскоязычное население, более 600 тысяч человек уже имеют российские паспорта.

Оскалил свои зубы и Шерхан. Североатлантический альянс существенно нарастил военную активность вблизи южных границ России. По сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, в регионе значительно возросла разведывательная деятельность блока НАТО, увеличились интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки. 13 апреля Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрозы со стороны НАТО. В ходе контрольной проверки Вооруженных сил на западные рубежи были переброшены две армии и три соединения ВДВ. На учения в Крым с Северного Кавказа – соединения 58-й общевойсковой армии, перебазировано более 50 самолетов.

14 апреля Черноморский флот РФ сообщил о выходе отряда боевых кораблей в море для проведения учебных стрельб. В Черное море пришли большие десантные корабли с Северного и Балтийского флотов, а также три артиллерийских и восемь десантных катеров Каспийской флотилии.

Более чем серьезно высказался и президент России Владимир Путин, сказав, что если наши недруги перейдут красную черту, то крепко пожалеют об этом.

Погруженные в свои повседневные бытовые проблемы, некоторые наши граждане, может, и не совсем осознали, что мир на минувшей неделе, повторим, оказался на грани войны. Увы, это было именно так. Напряжение немного спало лишь тогда, когда Шойгу, совершив инспекционную поездку в Крым, объявил: «До первого мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации».

Как будут развиваться события дальше, во многом зависит от позиции Украины и ее западных спонсоров. От того, приедет ли в Москву на переговоры с Путиным Зеленский, который, как мы знаем, не является самостоятельной политической фигурой. А значит, расслабляться рано. Впрочем, министр обороны Шойгу дал команду – технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в стратегических учениях «Запад-2021», разместить в полевых парках на полигоне Погоново. Войска отводятся, но напряжение остается.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (878) за 27 апреля 2021 года