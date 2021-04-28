Крымские «Осы»

Как прикрывают Керченский мост от возможных нападений с воздуха

Зенитный ракетный полк (ЗРП), которым командует полковник Игорь Волков, – один из старейших на Черноморском флоте, в марте ему исполнилось 75-лет. Как живут и служат зенитчики-ракетчики в условиях милитаристского угара, поднятого в последнее время Украиной, как решают задачи по охране Крымского моста?

Игорь Волков – потомственный офицер в третьем поколении. Его дед окончил военное училище в Севастополе, стал офицером зенитной артиллерии. Отец полковник Виктор Волков командовал зенитным ракетным полком в Афганистане. Эту семейную стезю продолжил и Игорь Викторович. Прошел все основные ступени служебного роста и, став командиром полка, в короткий срок смог сплотить, мобилизовать подчиненных на успешное выполнение поставленных задач.

– Игорь Викторович, когда образован полк и как ему удалось сохраниться в лихие 90-е, когда многие воинские части были расформированы?

– Началось все с отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, который сформировали 3 марта 1946 года в городе Джанкое. Его задачей стало прикрытие действий группировки Сухопутных войск на приморском направлении от воздушных ударов авиации противника. В последующие годы на его базе был сформирован полк, который дислоцировался в Джанкое, Евпатории, Симферополе, селе Межгорье, а с 25 мая 1995-го по настоящее время – в Севастополе. В трудные 90-е годы он устоял, поскольку другой альтернативы прикрытия частей и подразделений, дислоцированных на Крымском полуострове, просто не было.

– В чем специфика боевой учебы последних лет?

“ Для контроля и тренировок зенитчиков производятся полеты авиации. Все цели должны быть схвачены и условно уничтожены. Так что на боевом дежурстве не заскучаешь ”

– Прежде всего в боевых стрельбах, которые являются важнейшим показателем профессионального мастерства зенитчиков и проводятся с высокой интенсивностью в сложных условиях. В 1951–1952 годах ЗРП произвел 64 боевые зенитные артиллерийские стрельбы с оценками «хорошо» и «отлично». В 1955-м принял участие в опытных показных учениях по форсированию Днепра, прикрывая мотострелковый полк. В 1960–1961 годах боевые зенитные артиллерийские стрельбы были оценены на «отлично». 1967-й – первая зенитная артиллерийская батарея полка заняла 1-е место в округе среди зенитных артиллерийских батарей и была награждена переходящим кубком и грамотой командующего Одесским военным округом. В 1971 году за высокие показатели на учениях «Юг-1971» всему личному составу была объявлена благодарность министра обороны СССР. В 1985-м полк участвовал в учениях «Гранит», а через три года – в учениях «Юг-1988». После этого был перевооружен на зенитный ракетный комплекс «Оса» и вошел в состав Черноморского флота.

В 1994-м состоялись учения с боевой стрельбой в районе горы Дюрмен на учебном полигоне Опук. В 1996–1999 годах – боевые ракетные стрельбы на мысе Херсонес. В 2001–2003-м с полком проводились тактические учения с боевой стрельбой на государственном полигоне Ашулук. В 2005–2007, 2010 годах проводились тактические учения с боевой стрельбой на государственном полигоне Капустин Яр. Все ракетные стрельбы выполнялись с оценками «хорошо» и «отлично». По итогам 2010-го полк занял первое место в состязаниях на первенство ВМФ между соединениями (тактическими группами) кораблей по отражению ударов «противника».

В 2015 году ЗРП принял участие в учениях по управлению огнем ПВО, выполнив боевые стрельбы на полигоне Ашулук на оценку «отлично». По итогам учебного года отмечен кубком командующего войсками Южного военного округа «Лучшая войсковая часть войск ПВО ЮВО». В сентябре 2016-го в рамках СКШУ «Кавказ-2016» ЗРП также успешно выполнил боевую стрельбу. С 2016 по 2019 год по итогам тактических учений на государственном полигоне Капустин Яр оценен на «хорошо» и «отлично».

– А как завершился неспокойный минувший учебный год, связанный к тому же с пандемией COVID-19?

Фото: sevastopolmedia.ru

Фото: sevastopolmedia.ru– В ходе СКШУ «Кавказ-2020» полк был задействован сразу на трех полигонах, где вел боевые стрельбы. В частности, на полигоне Капустин Яр двумя зенитными ракетными батареями капитана Дмитрия Быханькова и старшего лейтенанта Станислава Шаринского. Их огнем управлял заместитель командира полка по вооружению подполковник Дмитрий Гринев. Он опытный ракетчик, в 1998 году окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное училище и начал службу начальником расчета в зенитной ракетной бригаде, потом стал командиром батареи, десять лет управлял грозным комплексом С-300, затем дивизионом. После окончания Военной академии войсковой ПВО в Смоленске уже три года исправно исполняет свои обязанности в нашем ЗРП. На его счету десятки стрельб, он выполнял ответственную задачу по охране Олимпиады в 2014 году, многократно бывал на полигонах Ашулук и Капустин Яр, за плечами десятки полевых выходов.

Это были самые сложные и ответственные стрельбы, поскольку шли в присутствии Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова. Зенитчики выполнили 56 ракетных пусков, не допустив ни одного сбоя. И естественно, получили самую высокую оценку.

– Но в ходе СКШУ «Кавказ-2020» проходили и другие стрельбы?

– На полигоне Ашулук стреляла пятая зенитная ракетная батарея капитана Данилы Новикова. Ракетными комплексами «Оса» зенитчики выполнили 22 ракетных пуска и тоже все успешно. По итогам тактических учений с боевой стрельбой на полигоне Опук полк также был оценен на «отлично». Там стрельбу выполняла 2-я батарея старшего лейтенанта Максима Тряпышко. Зенитчики-ракетчики осуществили четыре точных ракетных пуска. Так что результаты минувшего учебного года оказались достойными.

– В чем специфика боевой службы по охране Крымского моста, который находится на значительном удалении от места вашей постоянной дислокации?

– Кроме СКШУ «Кавказ-2020», мы решали и решаем целый ряд других задач. Одна из них – надежная охрана Крымского моста, других важных объектов. Подчиненные Шаринского, например, после возвращения с СКШУ «Кавказ-2020» провели сезонное обслуживание техники и сразу отправились на охрану моста. Это одна из наиболее важных и постоянных задач ЗРП. Решаем ее на ротационной основе. До места назначения зенитчики, как правило, добираются сначала на большом десантном корабле, затем непосредственно в район несения боевого дежурства маршем на своих машинах. После смены подразделения занимают позицию и несут боевое дежурство. Тут не должно быть никаких просчетов. Поэтому для контроля и тренировок зенитчиков проводятся полеты авиации. Все цели должны быть схвачены и условно уничтожены. Так что на боевом дежурстве не заскучаешь. Ответственность наивысочайшая, поскольку объект особой важности. Так что даже свой юбилей встретили на полигоне Опук в ходе полевого выхода.

По данным Национального антитеррористического комитета, в последнее время приняты дополнительные меры по защите крупных объектов на юге России, которые потенциально могут рассматриваться террористами в качестве мишеней. Это транспортный переход через Керченский пролив (Крымский мост), электросетевой энергомост и магистральный газопровод «Краснодарский край – Крымский полуостров». Как подчеркнул глава ФСБ Александр Бортников, международные террористические организации по-прежнему прилагают усилия по подготовке терактов, распространению идеологии терроризма и вербовке новых сторонников, в первую очередь среди молодежи, а также лиц, прибывающих из стран Центральной Азии по каналам трудовой миграции. Складывающаяся обстановка требует от органов государственной власти и самоуправления повышения мер профилактической деятельности.

Владимир Пасякин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (878) за 27 апреля 2021 года