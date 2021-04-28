Батьке на заметку

Спецслужбы России и Белоруссии предотвратили покушение на Лукашенко, но успокаиваться рано

На фоне недавних попыток белорусской оппозиции при поддержке спецслужб США, Великобритании, Польши и стран Балтии расшатать ситуацию в стране военно-политическое сотрудничество России и Белоруссии после нейтрализации протестов вышло на новый уровень. Оно расширилось как по линии военно-технической кооперации, так и между спецслужбами. Что недавно выразилось в совместной операции ФСБ России и КГБ Белоруссии по задержанию готовивших на 9 мая 2021 года насильственную смену власти и покушение на президента Александра Лукашенко в Минске.

Подробностей этой операции пока нет. Но зато есть конкретные примеры взаимодействия других служб и войск. Например, плановые совместные учения белорусской армии, преимущественно состоящие из военнослужащих сил спецопераций (3-й бригады ССО общей численностью 6000 человек) и российских десантников, включают задачи по совместному отражению диверсионных угроз и атак со стороны парамилитарных незаконных военных формирований. Просьба Лукашенко усилить размещенное авиакрыло российской истребительной авиации в ответ на агрессивные планы НАТО свидетельствует об осознании Минском всей опасности от передислокаций войск НАТО у границ союзного государства и наращивания группировки НАТО у границ с Белоруссией.

900 грузовиков для ВСУ

Свежи в памяти и времена, когда Белоруссия, невзирая на антироссийский характер действий руководства Украины, налаживала сотрудничество с ней в сфере производства армейской техники.

“ Группы спецназа НАТО способны организовывать покушения на командиров крупных объединений и соединений белорусской и российской армий, проводящих совместные учения на территории Белоруссии ”

К примеру, принадлежащая бывшему президенту Украины Петру Порошенко автомобилестроительная корпорация «Богдан» наладила локальную сборку армейских грузовиков, комплектующие для которых, включая двигатели и трансмиссии, поставлялись Минским автомобильным заводом (МАЗ). ВСУ и другие силовые подразделения закупили с 2014 года около 900 украино-белорусских грузовиков.

Также Белоруссия поставляла в период ожесточенных боев в Донбассе в 2014–2015 годах аккумуляторные батареи для танков и БМП, оптические приборы, в том числе монокуляры, тепловизоры, снайперские прицелы, коллиматорные прицелы, дальномеры, устройства наведения и системы управления огнем для бронетехники и авиации. Белорусские комплектующие для ВСУ являются более предпочтительными, нежели западные аналоги. Их можно использовать без дополнительной доработки. Ведь несмотря на заявления о переходе ВСУ на стандарты НАТО, основную массу вооружений и боевой техники составляют советские образцы.

Белоруссия мотивировала свои действия сохранением статуса нейтральной площадки для мирных переговоров участников конфликта в Донбассе. Коммерческая выгода от военной кооперации не озвучивалась. К тому же доказать использование в военных целях грузовиков, комплектующих к ним и топлива, являющихся товарами двойного назначения, весьма сложно.

В игре остался один стул

Поставка в условиях возможного нового обострения конфликта в Донбассе с учетом нынешнего потепления белорусско-российских отношений таких «чувствительных» для России товаров, как прицелы и системы наведения, исключена. Можно ожидать, что в случае необходимости по просьбе Москвы военно-техническое сотрудничество Белоруссии с Украиной может быть свернуто полностью, включая поставки дизтоплива. Тем более что официальный Киев поддержал протестное движение в Белоруссии и нивелирует усилия Минска как переговорной площадки по Донбассу, дискредитируя и самого президента Лукашенко.

Что касается поставки топлива, то стоит заметить – Белоруссия получает нефть из России и перерабатывает ее на своих НПЗ. По данным украинской государственной службы статистики, именно поставки нефти и нефтепродуктов в 2014 году составили 82 процента (на сумму 3,2 миллиарда долларов) украинского импорта из Белоруссии.

Показательно, что за год до начала боевых действий в Донбассе Украина закупила топлива всего на 2,4 миллиарда долларов. Учитывая, что экономика Украины находится после государственного переворота в глубоком кризисе и потребление топлива гражданским сектором неуклонно падает, то увеличение на четверть поставок топлива в страну можно было объяснить только боевыми действиями. В случае эскалации войны в Донбассе ожидать прямого участия белорусских сил спецопераций на стороне России не приходится, но сворачивание военной кооперации Украины и Белоруссии, замораживание поставок топлива Украине станет главным условием российско-белорусской повестки.

Рекруты для диверсий

В случае разворачивания боевых действий в Донбассе и наиболее кровавого сценария событий обострится и обстановка в Белоруссии. Близость к белорусской границе полигонов НАТО и обилие лесов может подвигнуть кураторов непримиримой оппозиции к созданию незаконных военных формирований и переброски их как в Белоруссию, так и на территорию России. Что, кстати, на совместных учениях российской и белорусской армий рассматривается как основная легенда, в ходе которой отрабатываются боевые задачи по пресечению подобных действий.

В контексте белорусских протестов и продвигаемого хаоса этот сценарий не выглядит невероятным. О формировании «лесных братьев», которые должны силой свергнуть режим Лукашенко, белорусская оппозиция говорит не первый месяц.

Если вспомнить призывы лидеров белорусской плошчи (майдана) устраивать по примеру немцев в годы войны диверсии на железных дорогах, то обучить менять указатели и устранять диспетчеров можно и необразованного недоросля. Кроме того, группы спецназа НАТО способны организовывать покушения на командиров крупных объединений и соединений белорусской и российской армий, проводящих совместные учения на территории Белоруссии.

Не исключены и наиболее адские способы дестабилизации обстановки по венесуэльскому сценарию, где оппозиция, инструктируемая специалистами из США, быстро перешла от саботажа к диверсиям на гидроэлектростанциях. В их числе подрыв водопровода, отравление или заражение источников водоснабжения.

Словом, «кузница кадров» для незаконных вооруженных формирований работает, и рекруты состоят из русскоязычных боевиков. А значит – вопрос вычисления подготовленных спецназом НАТО групп органами военной контрразведки Белоруссии и ФСБ России сильно осложнится. Хотя в выполнении возложенных на наши спецслужбы задач сомневаться не приходится.

Владимир Ераносян, эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (878) за 27 апреля 2021 года