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Интерфакс-АВН

Модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" вошел в состав Тихоокеанского флота

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Фрегат «Маршал Шапошников» во время испытаний в Японском море, декабрь 2020 года
Фрегат «Маршал Шапошников» во время испытаний в Японском море, декабрь 2020 года.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Петропавловск-Камчатский. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Носитель комплексов крылатых ракет "Калибр" и "Уран" фрегат "Маршал Шапошников" вошел в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота, сообщает во вторник пресс-служба ТОФ.

"Фрегат "Маршал Шапошников" завершил программу заводских испытаний после ремонта с модернизацией и включен в состав сил постоянной готовности ТОФ", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в море корабль подтвердил соответствие маневренных и скоростных качеств ранее заявленным характеристикам, продемонстрировал надежную работу систем и механизмов, навигационных и радиотехнических средств.

В полигонах боевой подготовки фрегат провел пуски крылатых ракет комплекса "Калибр" по морским и воздушным целям, выполнил серию артиллерийских стрельб, торпедами и глубинными бомбами атаковал субмарину условного противника, поразил зенитными ракетами "Кинжал" воздушную мишень и осуществил постановки радиоэлектронных помех.

Экипажи противолодочных и спасательных вертолетов Ка-27 проверили обновленный авиационный комплекс корабля. Летчики морской авиации ТОФ успешно выполнили полеты с палубы фрегата на стопе и на ходу.

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