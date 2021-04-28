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ТАСС

Фрегат "Маршал Шапошников" вошел в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота

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БПК «Маршал Шапошников»
БПК «Маршал Шапошников».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Он завершил программу заводских испытаний

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /ТАСС/. Носитель комплексов крылатых ракет "Калибр" и "Уран" фрегат "Маршал Шапошников" вошел в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" завершил программу заводских испытаний после ремонта с модернизацией и включен в состав сил постоянной готовности ТОФ. В море корабль подтвердил соответствие маневренных и скоростных качеств ранее заявленным характеристикам, продемонстрировал надежную работу систем и механизмов, навигационных и радиотехнических средств", - говорится в сообщении.

В полигонах боевой подготовки фрегат провел пуски крылатых ракет комплекса "Калибр" по морским и воздушным целям, выполнил серию артиллерийских стрельб, торпедами и глубинными бомбами атаковал субмарину условного противника, поразил зенитными ракетами "Кинжал" воздушную мишень и осуществил постановки радиоэлектронных помех. Экипажи противолодочных и спасательных вертолетов Ка-27 проверили обновленный авиационный комплекс корабля. Летчики морской авиации ТОФ успешно выполнили полеты с палубы фрегата на стопе и на ходу.

Ремонт с модернизацией фрегата проводился на базе Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке. На корабле был проведен ремонт донно-забортной арматуры, смонтировано новое оборудование. В рамках модернизации демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 40% корпусных конструкций, на 80% заменены магистральные кабельные трассы. Модернизированный корабль в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам, получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК" и "Уран", а также новейшее артиллерийское и радиоэлектронное вооружение.

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