Шесть кораблей и подводных лодок заложат в честь Дня Победы

Российские корабелы будут заложат шесть кораблей и подводных лодок ко Дню Победы. Об этом сообщил во вторник, 27 апреля, ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«В начале мая будут заложены два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта 955А «Борей-А», два корвета проекта 20380, две подводные лодки проекта 636.3», — заявил собеседник информагентства.

Он добавил, что два подводных крейсера стратегического назначения заложат на «Севмаше», два корвета — на Амурском судостроительном заводе, а также две подлодки проекта «Варшавянка» — на «Адмиралтейских верфях». Все перечисленные предприятия входят в систему Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

На «Севмаше» будут заложены подводные крейсеры «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». На «Адмиралтейских верфях» — субмарины «Можайск» и «Якутск». Подготавливаемые к закладке корветы пока не получили своих имен.

Точные даты закладки неизвестны. В пресс-службах ОСК и подведомственных предприятий не прокомментировали эту инициативу.

26 апреля прошла генеральная репетиция воздушной части парада Победы прошла над Алабино. Впервые в параде 9 мая над Красной площадью пролетят тяжелые транспортники Ми-26, после них пойдет строй Ми-8 и Ми-35. Колонну возглавит ракетоносец Ту-160, его сопроводят боевые «сушки». В конце выступит группа «Стрижей» и «Русских витязей» — традиционно они окрасят небо в цвета российского триколора.