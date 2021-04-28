«Молнии» по-корейски

Сеул обновил свои ВВС закупкой истребителя F-35A

]Командование ВВС Республики Корея (РК) проводит обновление военной техники и по программе модернизации вооруженных сил закупает у компании «Локхид Мартин» современные многоцелевые истребители пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2» (F-35А Lightning II).

Представители администрации оборонных закупок РК (Defense Acquisition Program Administration) и руководство американкой военно-промышленной корпорации заключили контракт стоимостью 7,3 триллиона вон (6,5 миллиарда долларов) на строительство и передачу до конца 2021 года партии в 40 самолетов.

Истребители F-35A будут прибывать на авиабазу «Чхонджу» ВВС РК. Самолеты перелетят с авиабазы «Льюк» ВВС США в штате Аризона с промежуточной посадкой на аэродроме Хикам на Гавайях и одной дозаправкой в воздухе. Достоверно известно, что первые две боевые машины переброшены на базу «Чхонджу» в марте 2019 года.

Многоцелевой истребитель F-35A «Лайтнинг-2» предназначен для:

поражения воздушных, морских и наземных целей;

оказания воздушной поддержки частям и подразделениям сухопутных войск и морской пехоты;

сопровождения стратегических бомбардировщиков, транспортных самолетов и самолетов ДРЛО;

обеспечения противовоздушной обороны объектов.

Длина одноместного самолета F-35А – 15,57 метра, высота – 4,38 метра. Размах крыльев равен 10,67 метра. Площадь одного крыла составляет 42,7 квадратного метра. Вес истребителя – 13 290 килограммов. Величина нормальной взлетной массы 24 350 килограммов, при этом максимально допустимая взлетная масса – 29 100 килограммов.

Авионика истребителя пятого поколения: РЛС с активной фазированной решеткой AN/APG-81 производства компании Northrop Grumman Electronic Systems, AN/AAQ-37 – электронно-оптическая система (ЭОС) с распределенной апертурой (DAS), состоящая из шести ИК датчиков, размещенных на фюзеляже c диапазоном обзора 360 градусов. Система позволяет обнаруживать групповые пуски баллистических ракет на расстоянии до 1300 километров, сопровождать цели и в автоматическом режиме выдавать целеуказание по каждой, выявлять наземные и воздушные цели, осуществлять навигацию при полете в любое время суток, выдавать предупреждение о ракетной атаке самолета, обнаруживать точки пуска ракеты, позиции работающей зенитной артиллерии.

Кроме того, установленная всенаправленная инфракрасная CCD-TV камера высокого разрешения AAQ-40 предназначена для наблюдения и выдачи целеуказания, обеспечивает захват и сопровождение наземных, надводных и воздушных целей. Полностью пассивная, она может обнаруживать и сопровождать цели в автоматическом режиме и на большом расстоянии, а также сообщать о лазерном облучении самолета.

Подготовку пилотов ВВС Республики Корея к полетам на истребителях пятого поколения F-35A проводят инструкторы ВВС США на базе 56-го учебно-боевого истребительного авиакрыла на авиабазе «Льюк». Курс рассчитан на шесть месяцев. Машины, переданные заказчику, используются в качестве учебно-тренировочной базы для корейских летчиков.

По планам южнокорейского командования, передача самолетов была спланирована в два этапа. Первый – в 2019 году компания-производитель завершила строительство истребителей F-35A, провела обучение пилотов, передала технику и эксплуатационную документацию заказчику. Второй – в течение 2020–2021 годов специалисты «Локхид Мартин» осуществляют строительство и передачу 30 истребителей, обучают пилотов, технический состава и обслуживающий персонал, доукомплектовывают переданные истребители запасными частями, инструментами и принадлежностями.

Техобслуживание и ремонт передаваемой техники до окончания реализации контракта обеспечивают специалисты компании-производителя.

Командование ВВС Республики Корея планирует оценить эффективность поступающих на вооружение истребителей и не позднее 2021 года принять решение на предзаказ дополнительной партии самолетов F-35A в 20 единиц.

Многоцелевые истребители F-35A планируется интегрировать в создаваемую командованием ВС РК систему «Килл Чейн» (Kill Chain). Данная система предполагает нанесение превентивного массированного ракетного удара по стратегическим объектам КНДР сухопутными, морскими и воздушными средствами поражения в случае выявления признаков подготовки сил Корейской народной армии к нанесению ядерного удара баллистическими ракетами по Республике Корея.

Первые десять истребителей F-35A вошли в состав 191 и 192-й учебных эскадрилий 29-й учебной авиагруппы, базирующейся на авиабазе «Чхонджу», и используются для подготовки летного и технического состава. Остальные самолеты по мере поступления в боевой состав национальных ВВС будут сводиться в эскадрильи и вводиться в состав 1, 10 и 18-го истребительных авиакрыльев боевого авиационного командования ВВС Республики Корея.

Роман Кошкин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (878) за 27 апреля 2021 года