Троянский конь для Донбасса

Боевые действия на юго-западе Украины могут завершиться распадом страны

В предыдущих статьях, посвященных характеру вероятного вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, проведен анализ интересов противоборствующих сторон и союзников, оценены состояние вооруженных сил, их сильные и слабые стороны, цели и задачи, которые они могут ставить перед собой в возможном столкновении, и применяемое оружие. Таким образом основа для прогноза динамики ситуации на юго-востоке Украины создана.

Понятно, что развитие этой междоусобицы помимо перечисленных факторов в решающей мере определят замыслы сторон на предстоящие боевые действия. При этом кроме объективных причин на возможные решения будут влиять и субъективные, в частности уровень и характер оперативной и военно-политической подготовки и личная решительность людей, принимающих решения и определяющих способы и формы боевого применения вверенных сил и средств.

С учетом этого надо полагать, что для достижения полного контроля над территориями ДНР и ЛНР киевские власти будут стремиться в кратчайшие сроки полностью разгромить корпуса Народной милиции Донбасса и выйти на границу с Россией по всей протяженности, которая ныне контролируется силами непризнанных республик. Это для ВСУ особенно важно, чтобы не допустить пополнения донбасских формирований добровольцами, которых может прибыть в регион до 18–20 тысяч человек. Также нужно создать ситуацию, при которой Россия не успела бы прийти на помощь Луганску и Донецку. Учитывая, что в большинстве своем добровольцы, которые могут поддержать силы Народной милиции, имеют богатый военной опыт и идейно сильно мотивированы, одно их вмешательство может резко снизить шансы ВСУ на успех, сведет к минимуму и так сравнительно небольшое численное превосходство наступающей стороны.

Важным фактором, влияющим на выбор действий ударной группировки ВСУ, может стать желание американских кураторов киевских властей практически обкатать новые формы и способы применения ВС США, в частности новейшую стратегию, известную как «Троянский конь». Это интересно для американцев тем, что будет возможность использовать этнически идентичные с обороняющейся стороной контингенты, а также проверить ее эффективность против русского населения и армии, построенной и обученной по идеологии советской/российской военной школы.

Ход конем

Можно полагать, что ведение всей кампании Киев будет строить на основе указанной концепции с учетом особенностей ТВД, состава вооружения сторон и других существенных факторов.

В соответствии с этим киевские власти и командование ВСУ могут предусмотреть заблаговременное создание на территории ДНР и ЛНР группировки сил специальных операций из соответствующих спецчастей ВСУ и СБУ для дезорганизации военного и государственного управления с последующим ударом основными силами группировки ВСУ на двух-трех узких участках с прорывом обороны на всю глубину за счет создания подавляющего превосходства в силах. В дальнейшем с выходом на оперативный простор, развитие наступления в направлении границы с Россией, одновременно расчленяя и окружая группировку войск ДНР и ЛНР до полного разгрома с тем, чтобы уничтожить политический субъект, которому может оказывать помощь Россия, и ликвидировать политическую основу для вмешательства Москвы.

“ Американские кураторы киевских властей хотят обкатать в Донбассе практически новые формы и способы применения новейшей стратегии ВС США «Троянский конь» ”

В свою очередь перед группировкой донбасских республик будет стоять общая цель – измотать в оборонительных боях силы противника, чтобы после разгромить их контрударами. Затем при благоприятном развитии ситуации начать контрнаступление на приморском и центральном направлениях, выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей и пойти далее на Харьков и Одессу, вплоть до рубежей с ПМР. При иных обстоятельствах – максимально затянуть конфликт, чтобы выиграть время, необходимое для прибытия добровольцев и получения помощи от России.

Исходя из этого командование корпусов Народной милиции может предполагать ослабление противника с выводом из строя значительной части бронетанковых сил в ходе боев в тактической зоне обороны с последующим окружением и разгромом прорвавшихся ослабленных группировок ВСУ. В дальнейшем, окончательно разгромив группировку ВСУ на юго-востоке Украины, развивать наступление по двум-трем операционным направлениям.

Исходя из этих предположений можно ожидать, что вооруженный конфликт на юго-востоке Украины будет включать насколько этапов.

Первый, сообразно существу боевых действий, можно назвать «Специальное противоборство». В основе его будут лежать действия группировки ССО ВСУ на территории непризнанных республик и расположении сил Народной милиции (НМ), спецслужб ДНР и ЛНР. Этот период может длиться от трех – пяти до восьми – десяти дней.

ССО ВСУ будут решать задачи уничтожения отдельных наиболее важных с точки зрения обеспечения стабильности общества и эффективного применения Народной милиции политических и военных руководителей, вести сбор информации о военных объектах для планирования применения средств огневого поражения группировкой ВС Украины, подготовки данных для выдачи целеуказания по назначенным целям и уничтожения штабов, объектов госуправления, разрушения важных объектов инфраструктуры, имеющих значение для действий Народной милиции, а также выполнения иных специальных задач, в частности подготовки и проведения провокаций для вмешательства в конфликт ОВС НАТО. Части и подразделения территориальной обороны Народной милиции, спецслужбы будут выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы и бойцов ССО ВСУ.

По оценкам авторитетного специалиста в области ведения боевых действий ССО, офицера спецназа в советских и российских ВС, участвовавшего в боевых действиях в Афганистане и ряде постсоветских горячих точек, полковника запаса Анатолия Матвейчука, киевские власти могут создать на территории ДНР и ЛНР группировки ССО численностью до пяти тысяч бойцов. Учитывая, что проживают в этих республиках около трех миллионов человек, заблаговременно и скрытно развернуть такую силу под видом беженцев и рабочих-мигрантов вполне возможно. Соответственно для противодействия со стороны Народной милиции и спецслужб республик придется выделить достаточно серьезные контингенты личного состава. То есть интенсивность БД на этом этапе может оказаться весьма высокой. И хотя применения артиллерии и иных огневых средств, фиксируемых группами наблюдения от ОБСЕ, может и не быть или оно может иметь вялотекущий характер без существенной интенсивности, потери сторон окажутся весьма значительными. При этом гибель ярких политических и военных фигур в ЛНР и ДНР может послужить поводом для принятия превентивных мер мобилизационного и иного характера со стороны как республиканского руководства, так и России. Это в свою очередь используют киевские власти для оправдания открытой агрессии. С момента, когда действия ССО достигнут целей или станет понятно, что дальнейшее затягивание с началом боевых действий приведет к утрате внезапности (оперативной или хотя бы тактической), группировка ВСУ может реализовывать план кампании. Отказ от эскалации военной напряженности на этом этапе возможен только при условии, если Россия открыто объявит о решимости немедленно оказать непризнанным республикам военную помощь, подкрепив это демонстративным шагом политико-правового характера. Например, президент России запросит у Федерального собрания разрешение на ввод войск на территорию Украины в случае непропорционального применения ВСУ военной силы против ДНР и ЛНР, сопряженного с угрозой жизни и имуществу российских граждан, проживающих на территории этих республик (паспорта РФ там уже получили около 600 тысяч человек). Вероятность того, что по итогам этого этапа киевские начальники откажутся от дальнейшего нагнетания напряженности, оценивается как весьма высокая.

При решении о полномасштабном нападении власти в Киеве начнут второй этап конфликта, который можно назвать «Борьба на рубежах». Наступление ВСУ на главных направлениях может пойти в сравнительно узких полосах с сосредоточением основных сил бронетанковой техники (до 100–150 машин) и артиллерии (до 40–50 орудий и РСЗО) на километр фронта. Перед вводом в бой моторизованных и танковых соединений позиции НМ подвергнут мощному ракетно-артиллерийскому удару с целью разрушения и дезорганизации тактической зоны обороны на всю глубину с одновременным уничтожением и подавлением полевой артиллерии. Продолжительность такого удара, по оценке полковника Матвейчука и с учетом определенных проблем с артиллерийским боезапасом у ВСУ, может составить около трех часов. Затем двинут в бой танки и мотопехоту. По мере их продвижения артогонь переносится в глубину обороны сил Донбасса. Главные направления ударов командование ВСУ, вероятно, выберет в направлении равнин с минимальной плотностью жилой застройки, чтобы достичь максимальных темпов. На других направлениях будут идти бои, не позволяющие силам Народной милиции противодействовать главному удару ВСУ. При этом наиболее активные действия могут оказаться сосредоточены в направлении столиц – Луганска и Донецка.

Корпуса НМ при относительно небольшой глубине системы обороны будут вынуждены действовать по мобильно-позиционному принципу – иметь в обороне ограниченные силы, которые можно укрыть в фортификационных сооружениях на опорных пунктах, а основные подвижные соединения, прежде всего бронетанковые, сосредоточить за пределами тактической зоны обороны (ТЗО) и по мере выявления наиболее опасных участков наносить оттуда контрудары по ослабленным в ходе боев за ТЗО силам наступающего противника, а в случае выхода агрессора на оперативный простор наносить фланговые удары для окружения прорвавшихся в глубину республик частей. В группировке мобильных сил ДНР может быть до 120–150 танков. Остальные останутся в распоряжении командования соединений, занимающих оборонительные рубежи. Однако это не значит, что танки будут закопаны в землю как бронированные огневые точки. Вероятно, они составят тактический резерв частей и соединений в ТЗО. Артиллерия непризнанных республик будет вести контрбатарейную борьбу и наносить удары по наступающим бронетанковым и моторизованным частям противника.

Этот этап наиболее важен и его результат в решающей степени определит весь ход конфликта. Если войска Народной милиции в обороне нанесут наступающему противнику такие потери, что потенциал главных ударных группировок сравняется с оперативными резервами обороняющихся, то шансы на успех сил официального Киева окажутся весьма невеликими, даже если им и удастся прорвать оборону противника. В противном случае положение республик станет тяжелейшим и для предотвращения их полного разгрома, возможно, потребуется вмешательство России. Поэтому бои будет отличать особая ожесточенность, сопряженная со значительными потерями личного состава. Неизбежны потери и мирного населения. Продолжительность этого этапа, вероятно, небольшая – двое-трое суток. Во всяком случае такое предположение можно сделать, исходя из возможной глубины построения системы обороны непризнанных республик и опираясь на сходный опыт начального этапа БД в Нагорном Карабахе, когда там боевые действия велись в относительно равнинных предгорных районах.

В зависимости от результатов наступления киевские власти будут решать, эскалировать или свертывать операцию. При неблагоприятном исходе «Борьбы на рубежах» и явном отказе в прямой военной помощи США Киев может пойти на свертывание боевых действий и переход к мирным переговорам.

Вперед, на запад!

Третий этап конфликта, вероятно, станет заключаться в боях в глубине территории непризнанных республик и его можно будет назвать «Маневренная борьба». Группировка ВСУ будет расширять полосу прорыва, добиваться выхода на государственную границу с Россией и разгрома сохранивших боеспособность группировок НМ, отражения контрударов резервов противника, а также захвата Донецка и Луганска.

В свою очередь войска донбасских республик будут стремиться окружить и уничтожить прорвавшиеся подразделения противника при одновременном втягивании части группировки ВСУ в затяжные бои в населенных пунктах. Учитывая, что полосы прорыва обороны могут оказаться относительно узкими, для вооруженных формирований Донбасса создадутся благоприятные условия для окружения сил противника.

В ходе этого этапа вероятны встречные бои танковых и моторизованных частей и соединений. При этом существенную роль могут сыграть поставленные Украине ПТРК «Джавелин», для которых танки, имеющиеся в распоряжении Народной милиции, могут оказаться весьма уязвимыми, особенно во встречном бою на открытой местности. Продолжатся боевые действия и на сохранившихся оборонительных рубежах.

Завершение этапа будет связано либо с окружением и разгромом ударной группировки ВСУ, либо с утратой способности к дальнейшему сопротивлению основных сил Народной милиции, либо с вмешательством в конфликт России, а возможно, и НАТО.

При первом варианте исхода киевские власти, если не получат прямой военной поддержки со стороны НАТО, прежде всего США, будут искать возможность прекращения боев и заключения перемирия, подобного Минским соглашениям. Под дипломатическим давлением Запада ДНР и ЛНР с учетом российской позиции могут пойти на свертывание БД. Вероятность такого развития событий можно оценить с учетом предшествующего опыта на Украине и в Нагорном Карабахе как достаточно высокую.

Второй вариант станет возможным, если Москва не решится оказать республикам военную помощь в условиях надвигающегося очевидного и неизбежного их разгрома. Для Луганска, Донецка и населения региона это означает установление полного контроля Киева с неизбежными зачистками мирного населения, причем в первое время плохо контролируемыми официальными властями. Для России это обернется потоками беженцев, утратой лица в мире и серьезным ударом по авторитету власти внутри страны, чреватым тяжелыми социальными потрясениями. Вероятность развития ситуации по этому варианту, учитывая опыт 2014–2015 и последующих годов, нельзя считать низкой.

Третий вариант, предполагающий вмешательство в конфликт внешних игроков, весьма вероятен. Надо полагать, что Москва решится в условиях надвигающегося разгрома вооруженных формирований донбасских республик пойти на оказание прямой военной поддержки, возможно, даже с открытым вводом войск. В этом случае БД на юго-востоке Украины очень быстро завершатся разгромом сил ВСУ и переходом значительной части военнослужащих украинской армии на сторону ВС РФ. На этом, что вполне возможно, бои не прекратятся. Российские войска и НМ республик могут двинуться на запад в сторону Харькова и Одессы, далее до границ ПМР, решив тем самым все проблемы на важнейшем и опаснейшем юго-западном стратегическом направлении. На Украине в этом случае пойдут процессы распада со сменой нынешней власти на пророссийскую. При этом в стране резко поднимется авторитет фигуры президента России и связанных с ним элит. В результате неизбежный в этом случае резкий рост санкций против нашей страны не ослабит положение российской правящей страты. Такой вариант развития ситуации весьма очевиден.

Вмешательство НАТО маловероятно, что вытекает из характера поведения ведущих стран Запада в грузино-осетинском конфликте 2008 года, в конфликте в Сирии, когда в него открыто вмешалась Россия, а также в Нагорном Карабахе. Однако если это все же произойдет, то вооруженный конфликт приобретет исключительную ожесточенность, поскольку напрямую столкнутся ВС РФ и армии альянса. Возникнет значительный риск перерастания конфликта в ядерный. Причем ядерным ТВД станет не только Украина, но и неядерные страны НАТО, принявшие участие в этом противостоянии.

Продолжительность третьего этапа оценить весьма сложно, так как все будет определяться большим числом факторов и может составить от недели-двух до месяца и более. Так или иначе он, вероятнее всего, будет завершающим. По его итогам начнутся мирные переговоры и построение послевоенного мира в регионе.

В итоге можно констатировать, что рассмотренные варианты развития вооруженного конфликта на юго-западе Украины оставляют киевским властям совсем немного шансов на успех. В случае же провала на карту будет поставлено само существование Украины как государства, а также нынешних националистических властей.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (878) за 27 апреля 2021 года