Мина для «летающего танка»

«Бумеранг» ставит заслон авиации противника

В понимании обычного человека мина прочно ассоциируется с образом увеличенной в размерах металлической таблетки, взрывающейся под гусеницей танка, или рогатого шара, преграждающего путь военному кораблю и отправляющего на дно подводные лодки. И мало кто слышал, а тем более видел мины, задачей которых является борьба с авиационными средствами поражения, в частности с вертолетами.

Анализ боевого опыта показывает, что современная армейская авиация в последние 15–20 лет трансформировалась в мощное средство ведения боевых действий. Новые и модернизированные ударные вертолеты работают с предельно малых высот, искусно используя в целях маскировки складки местности, способны действовать в темное время суток и в условиях минимума погоды. Их оснащение новейшими системами вооружения и современными авиационными средствами поражения позволяет эффективно уничтожать живую силу, бронетехнику и военные объекты противника. При этом противодействие армейской авиации посредством традиционных средств ПВО сильно затруднено такими факторами, как скрытность и малая высота полета. Именно эти обстоятельства инициировали процесс разработки и создания систем вооружения, способных обеспечить эффективную защиту от низколетящих средств авиационного нападения, а конкретно – вертолетов. Одной из таких систем стала противовертолетная мина.

Как это начиналось

Пионером в этом направлении стало агентство DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США), в конце 70-х годов начавшее работу над созданием автономной зенитной ракеты, способной самостоятельно обнаруживать воздушные цели и выходить на перехват.

Их последователями в разработках противовертолетной защиты стали страны – участницы НАТО, запустившие в 80-х годах несколько соответствующих программ, например WAM американской компании TEXTRON. Результат – появление на вооружении некоторых стран НАТО систем вооружения, выполняющих функции защиты от низколетящих воздушных объектов, в частности от вертолетов.

Противовертолетные мины – идеальное средство для организации минных засад на предполагаемых маршрутах пролета вертолетов и легкомоторых самолетов противника, что способно в значительно мере облегчить задачи традиционных средств ПВО ”

Российская Федерация озаботилась необходимостью создания подобного вида оружия лишь к концу девяностых, развернув широкомасштабные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по данному проекту. Входящий в состав национального исследовательского центра «Институт имени Н. Е. Жуковского» Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем начал реализацию программы по созданию противовертолетной мины. С 2001 по 2011 год научно-исследовательские экспериментальные работы по изделию велись в рамках гособоронзаказа. Опытные образцы в полном объеме прошли программу государственных испытаний и были приняты на вооружение ВС РФ.

Выданное разработчику техническое задание предусматривало создание системы, способной обеспечить эффективное блокирование аэродромов и резервных взлетно-посадочных полос, надежную защиту побережий, обладающих условиями для высадки десантных групп, безопасность стратегических, военных и гражданских объектов. Немаловажная роль отводилась и психологическому воздействию на экипаж вертолета, осознающего опасность подрыва и невольно увеличивающего высоту полета машины, делая ее таким образом более уязвимой для средств ПВО.

Говоря о разработках противовертолетной мины, следует отметить, что несмотря на более чем десятилетнюю разбежку в старте исследований, а следовательно, и создании собственно такого оружия, боевого применения зарубежного образца не состоялось. Такой вывод можно сделать из анализа войны в Афганистане (1979–1989 годы), где против советских вертолетов моджахеды применяли исключительно ПЗРК. Ведь вооружение, технику и средства ПВО им поставляли США и их ближайшие союзники по НАТО.

Как это устроено

Официальное название изделия выглядит следующим образом: мина противовертолетная, неуправляемая, кумулятивная, направленного поражения. Функциональное предназначение заключается в выведении из строя низколетящих воздушных средств нападения, скорость полета которых не превышает 360 километров в час. К этой категории кроме вертолетов можно отнести некоторые типы самолетов и иные моторные летательные аппараты, например БЛА. В качестве поражающего элемента используется ударное ядро, вылетающее в направлении цели.

Противовоздушная мина состоит из боевой части, включающей блок снарядоформирующих зарядов и неконтактного взрывательного устройства (НВУ). Ключевыми элементами последнего являются блок питания, акустический блок, блок задержки взведения и блок датчиков цели, а также системы предохранения, самодеактивации, неизвлекаемости и самоликвидации.

В системе обнаружения цели применен комбинированный акустико-инфракрасный датчик, чувствительность которого не превышает 0,6 Дб, что позволяет уверенно селектировать шум силовой установки вертолета на дальности до 3,2 километра, а звук, генерируемый двигателем мотодельтаплана, – на расстоянии порядка шестисот метров. Примечательно, что система селекции шумов успешно выделяет звук, производимый авиамотором, даже на фоне звуков наземного боя: выстрелов, взрывов, рева силовых агрегатов бронетехники.

Шум, идентифицированный как звук авиадвигателя, приблизившегося на расстояние менее километра, инициирует разворот боевой части в его сторону и включение датчиков цели, определяющих дальность и корректирующих направление. При попадании в зону видимости мины еще одной или нескольких целей перезахвата не произойдет. Малоэффективен и отстрел ЛТЦ (ложных тепловых целей), поскольку комбинация инфракрасной и акустической составляющих в работе датчика исключает захват цели, не являющейся источником инфракрасного излучения и звука одновременно. Соединение противовертолетных мин проводной системой обмена информацией исключает возможность одновременного захвата одной цели несколькими минами.

В момент входа ведомой системой цели в зону поражения, представляющую собой полусферу радиусом 150 метров, происходит подрыв боеприпаса, в результате чего цель поражается ударным ядром, движущимся со скоростью порядка 2500 километров в час.

При изменении траектории движения и выхода из зоны обнаружения (1000 метров) датчики цели отключаются, а система переходит в режим ожидания.

Немаловажной характеристикой боевых возможностей этой разработки является время автономной работы, полностью зависящей от емкости источника электропитания. Ключевыми факторами, оказывающими существенное влияние на продолжительность боевой работы, в первую очередь становятся температура окружающего воздуха и количество включений системы наведения мины на цель. Тем не менее минимально гарантированное время автономной работы источника составляет 90 дней. В связи с этим возникает резонный вопрос: а что потом? Противовертолетная мина оснащена системами неизвлекаемости и самоликвидации, предусматривающей самостоятельный ее подрыв. Это происходит в двух случаях: ЭДС источника электропитания снижена и не обеспечивает необходимый уровень рабочего напряжения или по истечении заданного срока боевой работы.

Как это работает

По аналогии со своими более традиционными «коллегами по цеху» противовертолетная мина устанавливается двумя основными способами: дистанционно, то есть посредством авиационных или наземных средств (минных заградителей) и вручную. Примечательно, что данный процесс не занимает много времени. Так, в марте 2018 года подразделениям инженерно-саперных войск Западного военного округа, отрабатывавшим в рамках тактико-специальных учений противовертолетное минирование, понадобилось менее часа для выполнения этой задачи. За такой короткий промежуток времени саперами был прикрыт рубеж обороны протяженностью более трех километров. Таким образом, действия армейской авиации условного противника на этом участке боевых действий были полностью парализованы.

Еще быстрее противовертолетное минирование производится, как бы парадоксально это ни звучало, с вертолетов. В этом случае используется специальная «авиационная» версия «Бумеранга», имеющая шесть (вместо четырех у «наземного» варианта) стабилизирующих лепестков, что обеспечивает точность установки ПВМ в вертикальной плоскости. Такая мина занимает устойчивое вертикальное положение, еще находясь в полете, а при ее соприкосновении с поверхностью земли происходит взведение НВУ.

Заметки на «минных полях»

А теперь немного о грустном. Несмотря на все перспективные авансы, данные этой разработке конструкторами и военными специалистами, тактика боевого применения отечественной противовертолетной мины «Бумеранг» до сих пор не отработана. И этому есть как минимум две объективные причины.

Во-первых, недостаточность финансирования, не позволяющая ВС РФ закупить ПВМ в объемах, необходимых для проведения войсковых испытаний и опытных учений.

Во-вторых, с момента принятия «Бумеранга» на вооружение ВС РФ не приходилось участвовать в боевых действиях против формирований, использующих вертолеты.

Тем не менее широту и разнообразие перспектив отечественной противовертолетной мины сложно переоценить. Боевое применение «Бумеранга» как минимум затруднит использование противником армейской авиации вблизи важных военных и гражданских объектов и на малых высотах. Наличие у одной из противоборствующих сторон ПВМ существенно осложняет противнику выполнение задач по высадке и приему десанта, разведывательных и диверсионных групп, доставке грузов и оборудования в тыловые районы и на плацдармы.

Противовертолетные мины – идеальное средство для организации минных засад на предполагаемых маршрутах пролета вертолетов и легкомоторых самолетов противника, что способно в значительной мере облегчить задачи традиционных средств противовоздушной обороны. Не менее интересен и вариант с использованием ПВМ в целях блокировки аэродромов и посадочных площадок.

Даже тяжелые бомбардировщики и военно-транспортные самолеты при заходе на посадку снижают скорость до 280–320 километров в час, а высоту полета – до 100–200 метров. Причем дальность их нахождения от взлетно-посадочной полосы «родного» аэродрома составляет не менее десяти, а то и пятнадцати километров. Очевидно, что плотное «закрытие» такой зоны просто невозможно. Это в свою очередь дает реальную возможность диверсионной группе произвести дистанционное минирование, не входя в зону действия аэродромной противовоздушной обороны и не опасаясь неприятных «сюрпризов» со стороны наземной охраны.

И своеобразной вишенкой на торте следует считать высокую степень боевой эффективности «Бумеранга» в сочетании с приемлемой стоимостью его изготовления.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (878) за 27 апреля 2021 года