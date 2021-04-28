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Известия.ru

Илон Маск заявил о неизбежных жертвах при покорении Марса

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Mike Blake

Покорение Марса потребует человеческих жертв, однако недостатка в добровольцах для такого опасного, но захватывающего приключения нет, сообщил в понедельник, 26 апреля, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью телекомпании CNN.

«Очевидно, что многие умрут вначале. Добраться туда непросто. Да, это не для каждого. Мы никого не заставляем туда отправляться, всё на добровольной основе», — заявил Маск.

Он добавил, что, несмотря на серьезную опасность, желающих принять участие в полете больше, чем нужно.

По мнению главы SpaceX, человечеству нужно стать видом, обитающим на различных планетах. Он уверен, что всегда будут угрозы для существования людей, которые невозможно полностью проконтролировать. Одной из них Маск назвал возможность наступления третьей мировой войны.

«Это будет славное приключение и поразительный опыт… Да, можно умереть. Будет очень неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс — самое подходящее для него место», — подытожил Маск.

13 апреля прошлого года российский эксперт дал оценку перспективам колонизации Марса. По его словам, человечество должно выйти из своей «скорлупы», чтобы понять, способны ли люди адаптироваться ко всем условиям, в том числе неизвестным, отметил заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак. При этом Луна вполне подходит для «тренировок» жизни на других планетах. Литвак уверен, что действующая база на поверхности спутника Земли стала бы «венцом российской лунной программы».

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