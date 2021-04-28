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Известия.ru

В США оценили отношения с Турцией после слов Байдена о геноциде армян

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Недавнее заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян не должно отразиться на отношениях Соединенных Штатов и Турции в военной сфере. Об этом сообщил 26 апреля журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы не ожидаем каких-либо изменений в военных отношениях с Турцией. Турция — это [наш] союзник по НАТО. Мы не ожидаем, что это заявление президента, сделанное им в минувшие выходные дни, как-то их затронет», — приводит его слова ТАСС.

Также Кирби выразил надежду, что связи между Соединенными Штатами и Турцией в военной сфере будут только укрепляться.

24 апреля Байден назвал события начала XX века в Османской империи геноцидом армян. Его предшественники на посту президента избегали использования этого термина.

26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна считает неправомерными заявления Байдена, признавшего геноцид армян. Эрдоган отметил, что американский президент принял такое решение из-за «радикальных инициатив армянских и антитурецких кругов».

В тот же день издание Bloomberg сообщило, что турецкий президент хочет приостановить соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны и экономики. Это соглашение является одним из ключевых элементов оборонного взаимодействия стран. Оно обеспечивает взаимопомощь государств в области безопасности. В агентстве добавили, что по договору Соединенные Штаты оказывают экономическую и финансовую помощь Турции.

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Армения
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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