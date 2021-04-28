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Российские военные помогли остановить бои в Сирии

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Боец курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Кобани, Сирия, ноябрь 2014 года
Боец курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Кобани, Сирия, ноябрь 2014 года.
Источник изображения: © AP Photo, Jake Simkin, File

Российские военные помогли остановить бои между между правительственными и курдскими войсками в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает близкое к Минобороны РФ издание «Русская весна».

До начала боев в районе Тай города Камышлы проживали примерно шести тысяч человек. Около четырех тысяч из них покинули его после начала военных столкновений 21 апреля. Российская сторона достигла договоренностей с курдскими военными, благодаря чему стало возможным возвращение жителей по коридорам безопасности в южной, юго-западной и юго-восточной частях города Камышлы.

Отмечается, что безопасность обеспечивают военная полиция и Воздушно-космические силы (ВКС) России. Обстановка в районе Тай города Камышлы стабилизируется. Совместный патруль курдских сил, российской военной полиции и сирийской армии контролирует соблюдение режима прекращения огня.

О том, что российские военные вмешались в конфликт курдов с сирийской армией, стало известно ранее. По данным агентства Associated Press, боевые действия начались во вторник, 20 апреля, после того, как силы президента Сирии Башара Асада открыли огонь по курдам. В результате атаки погиб командир курдских вооруженных формирований, еще несколько человек получили ранения.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.


Александра Максимченко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Башар Асад
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