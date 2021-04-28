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Вестник Мордовии

Когда Украина создаст бьющий на 500 км ракетный комплекс "Гром-2"

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Создание украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" продолжает оставаться под вопросом.

В 2018 году, после того, как пятиосное шасси ОТРК участвовало в параде 24 августа в Киеве, а затем демонстрировалось на выставке "Оружие и безопасность", торжественно заявлялось, что первые пуски будут проведены уже в 2019 году.

Но, ни тогда, ни в следующем, ни в первые месяцы 2021-го испытания не состоялись. Поэтому сроки начала серийного производства с 2022 года в очередной раз перенесены еще на несколько лет, теперь уж точно не ранее 2025 года. Проблемы в общей деградации научно-технического потенциала страны, в отсутствии необходимых комплектующих.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Известно, что ОТРК в своей экспортной версии для Саудовской Аравии должен действовать на дистанциях от 50 до 280 км.

Ракеты с моноблочными или кассетными боевыми частями массой до 480 кг предназначены для уничтожения одиночных или групповых целей.

Предполагается, что модификация для вооруженных сил Украины будет иметь дальность не менее 500 км, если она, конечно, когда-нибудь будет создана.

Как сообщают источники в Незалежной, шасси для пусковой установки заменят на другое, иностранного производства.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
Гром-2 ОТРК
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