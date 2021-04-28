Войти
Российская газета

В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в армии

542
0
0
Вакцинация от коронавируса военнослужащих Северного флота РФ на фрегате "Адмирал флота Касатонов" в Североморске
Вакцинация от коронавируса военнослужащих Северного флота РФ на фрегате "Адмирал флота Касатонов" в Североморске.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Число привитых от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" превысило в армии и на флоте 667,3 тысячи человек. Многих из них также привили вторым компонентом препарата. В общей сложности в Вооруженные силы поставили почти 706 тысяч доз вакцины от опасной для жизни инфекции.

Об этом в понедельник вечером Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства. Там же представлены последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По приведенным в бюллетене данным, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 9 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 878 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 114 тысяч военнослужащих.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 345 военных. У них диагностирована опасная инфекция. 199 таких пациентов лечатся в военных госпиталях. Трое лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 143 человека изолированы на дому. Больных в тяжелом состоянии нет. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у трех военных. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

Среди сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлен 21 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 84 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 790 человек, 184 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Похожие новости
13.04.2021
Чем уникален новый «борт № 1» для президента России
27.04.2020
Российские ученые создали уникальную маску для военных и врачей
01.02.2018
Министр обороны России провел Единый день приемки военной продукции
16.09.2016
Разработка защищенного санитарного автомобиля тактического звена «Линза»
23.03.2009
МИНИСТР ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ СЕЙРАН ОГАНЯН: РОССИЯ - ИСТОРИЧЕСКИ НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОЮЗНИК
21.05.2007
Сергей Чемезов "Мы знаем, что делать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 13:46
  • 5
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 28.04 13:27
  • 26
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 28.04 13:05
  • 14
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 28.04 12:23
  • 190
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 28.04 12:19
  • 2
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 11:52
  • 4
Гаубица на плече
  • 28.04 11:31
  • 2
Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне
  • 28.04 11:13
  • 7
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 28.04 04:12
  • 2
Donya-e Eqtesad (Иран): какой сигнал Западу подали российские военные учения в Крыму?
  • 27.04 15:33
  • 2
Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»
  • 27.04 14:18
  • 0
Американские стратегические бомбардировщики представляют собой угрозу для безопасности Европы
  • 27.04 12:43
  • 1
Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов
  • 27.04 12:19
  • 2
Компания «Б-Армс» с презентацией бронеавтомобиля «Бекас» вошла в шорт-лист премии «Пресс-служба года-2020»
  • 27.04 11:01
  • 1
СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года
  • 27.04 09:49
  • 80
Защитим любой ценой