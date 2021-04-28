В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в армии

Число привитых от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" превысило в армии и на флоте 667,3 тысячи человек. Многих из них также привили вторым компонентом препарата. В общей сложности в Вооруженные силы поставили почти 706 тысяч доз вакцины от опасной для жизни инфекции.

Об этом в понедельник вечером Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства. Там же представлены последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По приведенным в бюллетене данным, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 9 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 878 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 114 тысяч военнослужащих.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 345 военных. У них диагностирована опасная инфекция. 199 таких пациентов лечатся в военных госпиталях. Трое лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 143 человека изолированы на дому. Больных в тяжелом состоянии нет. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у трех военных. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

Среди сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлен 21 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 84 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 790 человек, 184 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Юрий Гаврилов