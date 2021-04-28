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Известия.ru

Минобороны России создаст управление по развитию искусственного интеллекта

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Минобороны России планирует создать в своей структуре специальное управление по развитию искусственного интеллекта. Об этом 26 апреля сообщается на сайте правительства России.

«В ближайших планах Минобороны России создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

26 апреля первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов и член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов совершили рабочую поездку в конструкторское бюро компании «Сухой», в ходе которой ознакомились с инновационными методами тестирования образцов беспилотной авиации, посетили ряд новейших испытательных стендов и провели заседание рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) военного назначения.

В ходе заседания рабочей группы были рассмотрены направления и пути интеллектуализации комплексов и систем с БЛА, групповое применение и использование технологий искусственного интеллекта.

Участники заседания договорились о совершенствовании совместных усилий, направленных на ускорение развития беспилотной гражданской авиации в стране и внедрение искусственного интеллекта для военных целей, следует из правительственного сообщения.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск. В этой связи глава государства призвал развивать военную науку, перенимая опыт современных вооруженных конфликтов и локальных войн и вместе с тем ориентируясь на будущее.

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