В Чехии опровергли хранение запрещенного оружия на складе в Врбетице

На складе во Врбетице, где в 2014 году произошел взрыв, не было запрещенного оружия. Об этом 26 апреля говорится в заявлении Минобороны Чехии в Twitter.

«Появляются спекуляции о том, что во Врбетице было складировано запрещенное оружие. Это неправда, что подтвердил и суд. Чешская Республика придерживается международных соглашений», — сообщили в ведомстве.

Ранее в этот день в МИД РФ заявили, что ожидают Чехии, Болгарии и Украины разъяснений о хранении в Врбетице противопехотных мин в обход конвенции о запрещении такого вида оружия.

В российском МИДе обратили внимание на растиражированный международными СМИ материал немецкого издания Die Welt от 17 апреля о том, что на складах в чешском Врбетице находились «сотни противопехотных мин».

Эти сведения, указали в ведомстве, ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин.

Также в понедельник глава МИДа Сергей Лавров сказал, что заявления чешских властей о взрывах на складе боеприпасов в Врбетице являются путаными и не очень вменяемыми.

Накануне президент Чехии Милош Земан не исключил вероятности того, что ситуация вокруг истории со взрывами на складах во Врбетице может быть игрой спецслужб. Он указал, что в отчете разведки нет доказательств причастности «агентов России» к этому происшествию и призвал дождаться итогов расследования инцидента, прежде чем делать выводы. По словам чешского лидера, рассматриваются две основные причины взрыва: неосторожное обращение с боеприпасами и вмешательство иностранных спецслужб.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия объявила о решении выслать 18 российских дипломатов.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. В итоге к 31 мая, в результате взаимных высылок дипломатов, в посольствах Чехии и РФ останется по семь дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 человек, принятых на месте.