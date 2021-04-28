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«Верный друг» служит России

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Источник изображения: vpk-news.ru

В горном мотострелковом соединении Южного военного округа, дислоцированном в Карачаево-Черкесии, подходит к завершению окружной этап конкурса среди кинологов «Верный друг».

В состязаниях принимают участие 24 вожатых со служебными собаками из 49-й и 8-й общевойсковых объединений, 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО. Участники конкурса представляют воинские части, дислоцированные в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском крае, Адыгее, Крыму и Карачаево-Черкесии. Также в конкурсе участвовали женские команды.

Одной из самых сложных дисциплин в конкурсе является «Дог-биатлон» (индивидуальная гонка), где военнослужащие со своими служебными собаками преодолевали дистанцию в 3200 м с двумя огневыми рубежами. Вожатые в ходе состязаний также демонстрировали выносливость, физические навыки при преодолении препятствий, меткость при стрельбе и метании гранаты.

На 300-метровой полосе препятствий кинологи со служебными собаками преодолевали барьеры, лестницы, ползком полосу инженерных заграждений, перепрыгивали через окопы и траншеи, преодолевали ров с водой и деревянный бум, имитирующий оборудованный пятиметровый участок перехода через препятствие.

В ходе упражнения «Меткий стрелок» военнослужащие вели стрельбу с места из складного АК-74М по появляющейся цели на дальности до 100 м из различных положений.

По итогам четырех конкурсов места среди мужчин распределились следующим образом: лидирует команда 4-й армии ВВС и ПВО, 49-я армия занимает второе место, 8-я общевойсковая армия на третьем месте. Среди женщин является фаворитом команда 8-й общевойсковой армии. Кинологам еще предстоит принять участие в пятом испытании – финальной эстафете «Дог-биатлона», после которого определятся победители окружного этапа конкурса «Верный друг».

Лучшие специалисты служебного собаководства со своими питомцами представят ЮВО на всеармейских соревнованиях, которые пройдут в конце июня на базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ в Дмитровском районе Московской области, сообщает пресс-служба ЮВО.

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