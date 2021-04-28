Резервный пункт: в России объявили сборы для запасников

Кто попадает в эту категорию и как защищены их права в отношениях в работодателем

В России объявили о призыве на военные сборы граждан, которые находятся в запасе. Соответствующий указ Владимир Путин подписал вечером в понедельник, 26 апреля. Сборы для резервистов — штатное явление, они проводятся ежегодно, обращают внимание эксперты. «Известия» узнали, какие правила действуют в этом случае, кто попадает в эту категорию и к чему стоит готовиться тем, кто находится в запасе.

Плановые, ежегодные

Указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году был опубликован на портале правовой информации вечером 26 апреля.

«Призывать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Правительству России и органам исполнительной власти субъектов глава государства поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы. Документ вступил в силу с момента его опубликования.

Ранее, в конце марта, российский лидер подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля нынешнего года. Сообщалось, что весеннему призыву подлежат 134 650 человек. Точное количество резервистов, которые подлежат призыву, не разглашалось.

Призыв граждан, находящихся в запасе, предусмотрен действующим законодательством и является плановым мероприятием, которое проводится ежегодно, объясняют опрошенные «Известиями» эксперты.

— Сборы происходят минимум раз в год и связаны они с подготовкой мобилизационного комплекта для наших вооруженных сил, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Потому что есть армия мирного времени, которая содержится в соответствии с теми задачами, с которыми она может сталкиваться в конфликтах малой интенсивности. Но в последнее время мы наблюдаем такое обострение, которое может привести к тому, что потребуется расширение имеющихся вооруженных сил, их наращивание. И для этого должен быть подготовленный призывной контингент. Призыв из запаса резервистов – это и есть подготовка такого контингента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Призыв на сборы касается как тех, кто уже прошел военную службу, так и тех, кто был освобожден от нее или имел отсрочку. Участие в сборах, как правило, принимают те, кто во время срочной службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии специальности.

— Призываются физически здоровые мужчины, способные по возрасту служить в армии. С ними проводят обучение, им показывают новую технику, вооружение, обучают, как ими владеть. После этого их распускают по домам, и они приписываются военкоматами к определенным частям. В случае любого серьезного большого обострения их сразу вызывают на военную службу, — отмечает Владислав Шурыгин.

В самих сборах нет ничего, что могло бы содержать политическую окраску, подчеркивает он: «Они проходили и в прошлом году и в позапрошлом. Это абсолютно нормально».

От месяца до трех

Срок военных сборов может составлять до трех месяцев, чаще всего они длятся месяц, рассказал «Известиям» директор фонда «Правовая миссия», Алексей Табалов.

— Подлежат призыву все граждане, годные по состоянию здоровья , в том числе, отслужившие. Если человек отслужил в армии, то призвать на сборы его могут через три года после завершения службы, — объясняет он.

Остальных граждан, по его словам, могут призывать на сборы не чаще, чем раз в три года.

Как и в случае с призывом в армию, ключевым в данном случае является состояние здоровья.

— Однако отличие сборов от призывной кампании в том, что как такового медобследования в этом случае не проводится. Если человек считает, что по состоянию здоровья он не годен для прохождения службы, это его задача — предоставить документы, которые это подтверждают, — обращает внимание собеседник издания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

При этом серьезных проблем с нарушением прав резервистов при проведении сборов, по его мнению, нет. Так, по его словам, за все время существования фонда, с 2009 года, с заявлениями об этом в фонд никто не обращался. Кроме того, в отличие от службы в армии, действующим законодательством не предусмотрено никаких мер ответственности за уклонение от участия в сборах.

В то же время, трудовое законодательство гарантирует защиту на время прохождения сборов, обращает внимание эксперт.

— Поскольку они выполняют государственные обязанности, законом предусмотрены гарантии. За ними сохраняется заработная плата и место. Все это время сохраняются все социальные гарантии — работодатель не может уволить их в это время или не платить зарплату, — подчеркивает он. — В невыгодной ситуации могут оказаться только те, кто получает зарплату в конверте, поскольку в этом случае работодатель может сохранить только официальную часть.

Евгения Приемская