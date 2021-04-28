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ТАСС

Компания "Сухой" представила технологию полностью автоматических беспилотников

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Макет С-70 «Охотник»
Макет С-70 «Охотник».
Источник изображения: Сухой

Компания продемонстрировала представителям коллегии Военно-промышленной комиссии реализованные методы математического компьютерного моделирования, с помощью которых можно почти вдвое сократить процессы отладки и испытаний узлов и компонентов авиационной техники

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Компания "Сухой" продемонстрировала представителям Военно-промышленной комиссии технологию полностью автоматических беспилотников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте правительства РФ.

"Компания "Сухой" продемонстрировала стенды испытательных полетов беспилотных образцов военной техники, позволяющие программировать БЛА для полета в полном автоматическом режиме", - отмечается в сообщении по итогам заседания рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами военного (двойного) назначения.

Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов и член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов в рамках посещения конструкторского бюро компании "Сухой" ознакомились с инновационными методами тестирования образцов беспилотной авиации, осмотрели ряд новейших испытательных стендов.

"В ходе осмотра новых тестовых стендов представителям коллегии Военно-промышленной комиссии продемонстрировали реализованные методы математического компьютерного моделирования, внедряемые в конструкторские и производственные процессы на предприятии, с помощью которых можно почти вдвое сократить процессы отладки и испытаний узлов и компонентов авиационной техники", - говорится в сообщении.

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ВПК РФ
Сухой ПАО
Проекты
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ИТ
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