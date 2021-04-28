С новым ходом: «реактивную дивизию» усилят новейшие БМП-3

Эти боевые машины обладают лучшими скоростными и боевыми характеристиками на земле и воде

Минобороны приняло решение перевооружить легендарную 4-ю гвардейскую танковую Кантемировскую дивизию, которая дислоцируется под Москвой. «Реактивную дивизию» усилят самыми мощными боевыми машинами пехоты БМП-3. Они имеют большую огневую мощь и защищенность, нежели их предшественники, а кроме того, обладают лучшими ходовыми характеристиками. При этом по маневренности, отмечают эксперты, новая техника не уступает стоящим на вооружении дивизии танкам Т-80 с газотурбинными двигателями.

«Трешка» для «восьмидесяток»

БМП-3 начнут поступать в «реактивную дивизию» со следующего года, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Сегодня в состав 4-ой гвардейской танковой Кантемировской дивизии входят два танковых полка — гвардейские 12-й и 13-й, а также 423-й гвардейский мотострелковый Ямпольский полк. Сейчас этот полк, а также мотострелковые батальоны танковых частей оснащены БМП-2. По словам собеседников издания, ожидается, что сначала новейшие боевые машины пополнят 423-й полк. В дальнейшем «трешки» должны усилить состав и других подразделений дивизии.

Ранее командир соединения генерал-майор Владимир Завадский заявил, что в рамках государственного оборонного заказа в соединение прибудут БМП-3, БТР-82А и другие образцы вооружений.

БТР-82А Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

На сегодняшний день Кантемировская дивизия остается самым мощным военным формированием к западу от Урала. И единственным на европейском направлении соединением, на вооружении которого стоят более двухсот танков Т-80 с газотурбинными двигателями. Из-за этого в войсках ее и называют «реактивной дивизией». Такие танки способны двигаться по пересеченной местности и бездорожью со скоростью недостижимой для любых других наземных транспортных средств.

Из-за конструктивных особенностей газотурбинных двигателей их работу практически не слышно, если находиться перед танком. Поэтому для противника атакующие его Т-80 приближаются бесшумно, что оказывает определенное деморализующее воздействие. А вот когда они проходят мимо, человек слышит гул, сравнимый с самолетным или вертолетным. Всего на советских заводах было выпущено более 10 тыс. «восьмидесяток» разных модификаций, первые образцы были созданы на Кировском заводе в Ленинграде. В настоящее время на армейских складах находится 3 тыс. Т-80БВ.

Т-80БВ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В последние годы Минобороны следует концепции, согласно которой Т-80 различных модификаций направляются в части и соединения на Дальнем Востоке, а также в Заполярье — в отличие от дизельных машин семейства Т-72, техника с газотурбинными двигателями способна заводиться и функционировать даже при сверхнизких температурах. На европейский же театр поставляются Т-72 новейших модификаций, а также Т-90. За единственным исключением — Кантемировская дивизия остается вооруженной «восьмидесятками». Танковые полки этого соединения оснащены модификацией Т-80У. А мотострелковый полк раньше имел на вооружении Т-72. Но как сообщали «Известия», в настоящее время его планируется перевооружить на новейшие Т-80БВМ.

Нет преград

Боевая машина пехоты БМП-3 — самая мощная и защищенная на сегодняшний момент система вооружения мотострелков. По своим характеристикам она приближается скорее к легким танкам. Машина несет на борту внушительная арсенал — 100-миллиметровую пушку 2А40, которая также служит пусковой установкой ПТУР, 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А42, а также три 7,62-миллиметровых пулемета: два курсовых и один спаренный с орудием. Ее предшественница, БМП-2, которая сейчас стоит в парке дивизии, вооружена только 30-миллиметровой автоматической пушкой и пулеметом.

По словам военного эксперта, полковника запаса Сергея Суворова, БМП-3 имеет значительное преимущество перед БМП-2, особенно по возможностям преодоления водных преград.

— Во-первых, у БМП-3 мощнее артиллерийское вооружение — две пушки, есть современная система управления огнем, на модернизированных версиях установлен тепловизионный прицел «Весна-К», — отметил эксперт. — Это значительно увеличило огневую мощность. Что касается усовершенствованных БМП-2 с боевым модулем «Бережок», у них есть преимущество в противотанковом комплексе — там установлены четыре ракеты «Корнет». За счет чего огневые характеристики улучшились, но увеличилась и общая масса машины. А это снизило возможности по преодолению водных преград. БМП-2 итак, была на пределе по возможностям на плаву. Что касается БМП-3, то у нее и по скорости преимущество, не только на воде, но и на грунте.

БМП-3 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ранее «Известия» сообщали, что в 2021 году в войска должны поступить 115 БМП-3. Они производятся в варианте с усиленной защитой от противотанковых ракет. Также машина получила современные оптико-электронные приборы наблюдения и передовой лазерный прожектор для ведения ночного боя. Производимые по госконтракту машины получат обновленные по сравнению с оригинальной версией оптику и электронику. Современные тепловизионные приборы ночного видения появятся не только у наводчика, но и у командира.

Должен повысить боеспособность ночью и лазерный прожектор ПЛ-1-01. Он ярко подсвечивает цели в инфракрасном диапазоне для приборов ночного видения. При этом его излучение остается почти невидимым для невооруженного взгляда уже с расстояния в 100 м.

Также у новых «трешек» существенно усилится защита. Новые навесные бронеэлементы надежно прикроют не только корпус, но и башню. Такая «прозрачная броня» разрушает попавшие в машину противотанковые гранаты и ракеты еще до того, как они смогут взорваться и причинить ей вред. Будет реализована и возможность установки на БМП-3 дополнительной динамической защиты.

Роман Крецул