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ТАСС

Рогозин заявил, что космонавты не пересядут на корабли США

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Глава Роскосмоса допустил перекрестные полеты не на коммерческой основе

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин исключил возможность осуществления полетов российских космонавтов только на американских кораблях, однако допустил перекрестные полеты не на коммерческой основе.

"Готовы ли мы отказаться от своего корабля и пересесть на Crew Dragon и Starliner? Я уже ответил: нет. Наш корабль имеет прекрасную статистику надежности и безопасности, умеет летать до МКС, в отличие от конкурентов, всего за рекордные три часа, имеет бытовой отсек для отдыха космонавтов в случае, если придется задержаться на орбите", - написал Рогозин в понедельник на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса напомнил, что стоимость кресла в "Союзе" намного дешевле предложений конкурентов и такой и останется. По словам Рогозина, в 2023 году стартуют летные испытания "лунного" многоразового пилотируемого корабля "Орел", в связи с чем в чужих услугах госкорпорация не нуждается. "Да и предложение летать на Starliner выглядит странно. Испытания этого корабля производства Boeing закончились неудачей, в сентябре NASA планирует его снова испытать, но опять же без экипажа. Поэтому фантазировать на тему полетов на этом корабле явно преждевременно", - пояснил Рогозин.

При этом гендиректор госкорпорации допустил перекрестные полеты российских космонавтов на американских кораблях, а американских астронавтов на российских "Союзах" не на коммерческой основе, а путем взаимозачетов за кресла. "Но еще раз оговорюсь, наши специалисты должны подтвердить мне, что американские корабли прошли все необходимые летные испытания и обеспечивают самое главное в пилотируемой космонавтике - безопасность экипажа", - добавил он.

Возможность осуществления перекрестных полетов Рогозин посчитал полезной с точки зрения технического резервирования и поддержания партнерства в космосе. Глава госкорпорации также подтвердил, что с российской стороны уже определены кандидаты для таких полетов.

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