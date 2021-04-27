Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2».

Первый навигационный космический аппарат нового поколения «Глонасс-К2» будет запущен на орбиту в конце 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании «Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева» Николая Тестоедова.

В этом году будет запущен один аппарат «Глонасс-К2». Мы планируем это на четвертый квартал, — сказал он.

Тестоедов уточнил, что уже завершены поставки бортовой аппаратуры, сейчас аппарат собран и проходит испытания: механические термовакуумные и другие.

В октябре прошлого года генконструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин сообщал, что новые космические аппараты «Глонасс-К2» обеспечат точность навигации менее 30 см.

Как прокомментировал журналу «Вестник ГЛОНАСС» начальник аппарата главного конструктора навигационной аппаратуры потребителей Алексей Муравьев, запуск первого спутника «Глонасс-К2» в конце года станет только началом пути в достижении заявленных точностей в навигации.

В первую очередь новые частоты позволят решить задачи достижения высоких точностей. Но и количество новых аппаратов на орбите тоже важно. Один «Глонасс-К2», конечно, не решит эту задачу. И, например, четыре новых спутника все равно не позволят добиться таких точностей. С учетом того, что некоторое время у ГЛОНАСС будет совмещенная орбитальная группировка, состоящая из новых и старых спутников, аппаратов К2, действительно, должно быть определенное количество, чтобы можно было говорить работе по новой группировке, — сказал он.

Спутники нового поколения «Глонасс-К2» отличаются от аппаратов предыдущего поколения большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у «Глонасс-М», семь и девять - у «Глонасс-К» и «Глонасс-К2») и большим сроком службы (семь лет у «Глонасс-М», 10 лет - у «Глонасс-К» и «Глонасс-К2»).