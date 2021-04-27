Войти
Industry Hunter

Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2»

637
0
+1
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2»
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2».
Источник изображения: industry-hunter.com

Первый навигационный космический аппарат нового поколения «Глонасс-К2» будет запущен на орбиту в конце 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании «Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева» Николая Тестоедова.

В этом году будет запущен один аппарат «Глонасс-К2». Мы планируем это на четвертый квартал, — сказал он.

Тестоедов уточнил, что уже завершены поставки бортовой аппаратуры, сейчас аппарат собран и проходит испытания: механические термовакуумные и другие.

В октябре прошлого года генконструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин сообщал, что новые космические аппараты «Глонасс-К2» обеспечат точность навигации менее 30 см.

Как прокомментировал журналу «Вестник ГЛОНАСС» начальник аппарата главного конструктора навигационной аппаратуры потребителей Алексей Муравьев, запуск первого спутника «Глонасс-К2» в конце года станет только началом пути в достижении заявленных точностей в навигации.

В первую очередь новые частоты позволят решить задачи достижения высоких точностей. Но и количество новых аппаратов на орбите тоже важно. Один «Глонасс-К2», конечно, не решит эту задачу. И, например, четыре новых спутника все равно не позволят добиться таких точностей. С учетом того, что некоторое время у ГЛОНАСС будет совмещенная орбитальная группировка, состоящая из новых и старых спутников, аппаратов К2, действительно, должно быть определенное количество, чтобы можно было говорить работе по новой группировке, — сказал он.

Спутники нового поколения «Глонасс-К2» отличаются от аппаратов предыдущего поколения большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у «Глонасс-М», семь и девять - у «Глонасс-К» и «Глонасс-К2») и большим сроком службы (семь лет у «Глонасс-М», 10 лет - у «Глонасс-К» и «Глонасс-К2»).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
02.09.2020
Николай Тестоедов: ИСС им. Решетнева полностью обеспечено заказами на 2020 год
25.03.2020
Бомбу под отечественную электронику подложили полвека назад
20.01.2014
ГЛОНАСС берет тайм-аут
12.10.2012
Интерес заказчиков к нашей продукции – показатель успешной работы
29.04.2009
На орбите появятся новые спутники «Глонасс-М»
26.07.2007
НПО прикладной механики впервые представит на авиакосмическом салоне МАКС-2007 макет навигационного спутника нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 16:32
  • 179
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 27.04 15:33
  • 2
Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»
  • 27.04 14:53
  • 1
Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне
  • 27.04 14:18
  • 0
Американские стратегические бомбардировщики представляют собой угрозу для безопасности Европы
  • 27.04 12:55
  • 1
Гаубица на плече
  • 27.04 12:43
  • 1
Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов
  • 27.04 12:19
  • 2
Компания «Б-Армс» с презентацией бронеавтомобиля «Бекас» вошла в шорт-лист премии «Пресс-служба года-2020»
  • 27.04 11:01
  • 1
СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года
  • 27.04 09:49
  • 80
Защитим любой ценой
  • 27.04 03:27
  • 4
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 27.04 00:52
  • 2
Дети силовиков получат преимущественное право зачисления в ведомственные вузы
  • 26.04 20:54
  • 3
Чемезов рассказал об особенностях беспилотной "Арматы"
  • 26.04 18:20
  • 16
Starship SN15 в очередной раз не полетел. Что вообще происходит с «марсианской ракетой» Маска?
  • 26.04 18:13
  • 23
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 17:26
  • 6
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12