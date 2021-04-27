Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2».

Первый навигационный космический аппарат нового поколения «Глонасс-К2» будет запущен на орбиту в конце 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании «Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева» Николая Тестоедова.
Тестоедов уточнил, что уже завершены поставки бортовой аппаратуры, сейчас аппарат собран и проходит испытания: механические термовакуумные и другие.
В октябре прошлого года генконструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин сообщал, что новые космические аппараты «Глонасс-К2» обеспечат точность навигации менее 30 см.
Как прокомментировал журналу «Вестник ГЛОНАСС» начальник аппарата главного конструктора навигационной аппаратуры потребителей Алексей Муравьев, запуск первого спутника «Глонасс-К2» в конце года станет только началом пути в достижении заявленных точностей в навигации.
Спутники нового поколения «Глонасс-К2» отличаются от аппаратов предыдущего поколения большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у «Глонасс-М», семь и девять - у «Глонасс-К» и «Глонасс-К2») и большим сроком службы (семь лет у «Глонасс-М», 10 лет - у «Глонасс-К» и «Глонасс-К2»).