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Техкульт

Китайская аэрокосмическая компания выпустила экзоскелет для лесных пожарных

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Экзоскелет

Специалисты Научно-исследовательского центра при государственной аэрокосмической компании China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) разработали экзоскелет для пожарных, участвующих в тушении лесных пожаров.

По словам разработчиков, система поможет огнеборцам переносить грузы вплоть до 50 кг и более свободно перемещаться. Экзоскелет весом 5 кг помогает пожарным эффективнее расходовать энергию – экономия усилий может достигать 50 %. Для того, чтобы облачиться в комплект и снять его, достаточно одной минуты. CASIC в ноябре 2020 года уже презентовала другой экзоскелет, предназначенный для использования в высокогорных районах. Ожидается, что он облегчит работу тем, кто участвует в патрулировании и материально-техническом обеспечении пожарных бригад. Еще два экзоскелета от CASIC были задействованы участниками специальной команды, принимавшей участие в поисках возвратной капсулы китайского лунного зонда «Чанъэ-5», который доставил на Землю около 2 кг лунного грунта.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
CASIC
Проекты
2020-й год
CLEP
Луна
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