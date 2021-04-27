НАСК обеспечит обслуживание военной авиатехники российского производства

Разработчики и производители продукции военного назначения будут обязаны направлять средства в размере разницы между ценой контракта, заключаемого госпосредником с иностранным заказчиком, и ценой договора комиссии на финансирование перспективных разработок вооружений

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Акционерное общество "Национальная авиационно-сервисная компания" (НАСК) госкорпорации "Ростех" станет госпосредником, обеспечивающим сервисное обслуживание российской военной авиатехники. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Установить, что акционерное общество "Национальная авиационно-сервисная компания" (г. Москва), 100% акций которого находится в собственности Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", является посредником, обеспечивающим комплексное сервисное обслуживание российской авиационной техники, отнесенной к продукции военного назначения", - говорится в указе.

В соответствии с документом, государственный посредник при заключении договоров комиссии с организациями - разработчиками и производителями продукции военного назначения включает в них положение, предусматривающее обязанность этих организаций направлять средства в размере разницы между ценой контракта, заключаемого госпосредником с иностранным заказчиком, и ценой договора комиссии на финансирование перспективных разработок вооружений и увеличения объемов выпускаемой оборонной продукции.