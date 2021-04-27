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Интерфакс-АВН

Войска на западе России возвращают в пункты постоянной дислокации после проверки

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Фото с сайта Минобороны РФ
Фото с сайта Минобороны РФ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Войска Западного военного округа (ЗВО), которые участвовали в контрольной проверке Вооруженных сил РФ, возвращаются в места постоянной дислокации, сообщил округ в понедельник.

"Контрольной проверке были подвергнуты более 150 органов управления, воинских частей и организаций Балтийского флота, двух общевойсковых армий, танковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в 26 субъектах запада страны", - сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Необходимо обеспечить возвращение задействованных в проверке и учениях подразделений авиационным, железнодорожным транспортом и на штатной боевой технике с соблюдением мер безопасности и временных сроков, возвращение подразделений беру на личный контроль", - заявил командующий войсками ЗВО Александр Журавлёв, которого цитирует пресс-служба округа.

Журавлев провел совещание по видеоконференцсвязи с командующими армиями, командирами соединений и воинских частей, принимавших участие в контрольной проверке войск за зимний период обучения, сказали в ЗВО.

Войска ЗВО дислоцируются на территории Центрального, Северо-Западного федеральных округов, а также части Приволжского федерального округа. К округу, в частности, относятся части и соединения в московском регионе.

6 апреля Минобороны РФ сообщило о начале в Вооруженных силах контрольной проверки за зимний период обучения с маневрами во всех военных округах. Тогда в Минобороны РФ заявили, что в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно. Шойгу сказал, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации. По его словам, это касается личного состава 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовой и 98-й воздушно-десантной дивизий ВДВ.

Передислокацию должны завершить до 1 мая.

Более 50 самолетов и вертолетов улетели из Крыма после учений, сообщил в понедельник Южный военный округ. 23 апреля Минобороны РФ сообщило, что более 20 кораблей Черноморского флота РФ вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в учениях в районе Крыма.

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