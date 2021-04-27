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Изменение климата сдвинуло земную ось

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Источник изображения: Изображение: Deng et al (2021) Geophysical Research Letters / AGU

Таяние ледников из-за изменения климата привело к сдвигу земной оси и географических полюсов, произошедшему в 90-х годах XX века. К такому выводу пришли ученые Университета Китайской академии наук, результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты проанализировали данные, полученные c помощью спутниковой миссии GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment), нацеленной на изучение гравитационного поля Земли. Когда ледниковые массы тают, происходит перераспределение веса, что влияет на вращение планеты и расположение ее оси. За этим можно проследить, измеряя силу тяжести в разных точках земной поверхности.

Сдвиги полюсов могут происходить из-за геологической активности во внешнем слое ядра Земли, а также изменений в объемах воды, содержащейся на суше как в виде ледников, так и грунтовых вод. Ученые выяснили, что из-за таяния ледников произошло смещение дрейфа полюсов от южного направления к восточному. С 1995 по 2020 год также увеличилась скорость дрейфа — в 17 раз по сравнению с 1981-1995 годами.

Данные о потере ледников и откачке грунтовых вод указывают на то, что таяние льда в полярных регионах является основным фактором дрейфа полюсов. Подобные изменения могут повлиять на продолжительность дня в масштабе миллисекунды.


Леонид Немов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Изменение климата
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