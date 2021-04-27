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Российская газета

Раритетный танк: редкая версия легендарного Т-54 замечена во Вьетнаме

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Источник изображения: rg.ru

Танковые войска Народной армии Вьетнама продолжают удивлять находящимися на вооружении редкими модификациями Т-54.

Так, недавно был замечен уникальный "пятьдесят четвертый", известный также как модель 1947 года, о котором мечтают во многих военных музеях мира.

На проходивших соревнованиях по определению лучшего экипажа среди образцов техники можно было увидеть более поздний, но также редко встречающийся в наше время образец советского среднего танка образца 1949 года.

Как оказалось, такая версия поступала в Юго-Восточную Азию и, возможно, даже принимала участие в боевых действиях.

По сравнению со своим предшественником, этот вариант имеет башню более совершенной формы, однако от обратного скоса в задней части еще не отказались.

Для уменьшения общей массы до 35500 кг на нем сделали более тонкой верхнюю лобовую деталь корпуса, что, тем не менее, не повлияло на характеристики противоснарядной стойкости.

У механика-водителя установили курсовой 7,62-мм пулемет Горюнова. Еще один был спарен со 100-мм нарезной пушкой Д-10Т. Имеется также зенитный 12,7-мм ДШК.

Для лучшей проходимости гусеничные ленты сделали более широкими. Двигатель остался прежним - В-54, мощностью 520 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Запас хода - 330 км.


Алексей Моисеев

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Вьетнам
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