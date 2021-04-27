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Интерфакс-АВН

Путин подписал указ о прохождении военных сборов пребывающими в запасе гражданами

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Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов в Новосибирске. Архивное фото
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов в Новосибирске. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы.

"Призывать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Этим же указом правительству России и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение связанных с призывом мероприятий и проведение военных сборов.

Как сообщалось, с 15 апреля в России началась отправка новобранцев в войска в рамках весенней призывной кампании.

Согласно указу президента РФ, на срочную службу призывают 134 тыс. 650 граждан. Призыв будет осуществлён с 1 апреля по 15 июля.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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