Дальше, дольше, быстрее: марсианский вертолет бьет рекорды

В NASA назвали третий полет марсианского вертолета "ошеломляющим"

Марсианский вертолет Ingenuity начал не просто подлетать над поверхностью планеты. В ходе третьего полета аппарат превысил свои показатели по дальности и скорости, установленные на Земле.

Марсианский вертолет Ingenuity, запуск и первые испытания которого наверняка будут признаны важнейшим событием в мировой космонавтике 2021 года, начал ставить рекорды. В ходе своего третьего полета на поверхностью планеты он достиг результатов, которых не достигал ни в первые два на Марсе, ни во время испытаний на Земле.

Взлетев в третий раз 25 апреля, Ingenuity поднялся на высоту пяти метров, как и во второй раз. Повисев какое-то время, он пролетел в сторону порядка 50 метров (половина футбольного поля), достигнув рекордной скорости - 2 метра в секунду, вернулся обратно и сел в точку вылета.

Дальность полета в 25 раз превысила дальность второго полета, состоявшегося тремя днями ранее, а продолжительность также составила рекордные 80 секунд.

Марсоход Perseverance передал на Землю полученные данные. Специалисты Лаборатории реактивного движения в Южной Калифорнии в настоящее время заняты обработкой данных, которые используются не только для оценки самого полета, но и для разработки аналогичных аппаратов для Марса в будущем.

«Сегодняшний полет был запланирован, однако он оказался не иначе как ошеломляющим», - сказал Дейв Лавери, директор программы Ingenuity Mars Helicopter в штаб-квартире NASA. - С помощью этого полета мы демонстрируем критические возможности, которые добавят будущим миссиям на Марс дополнительное, воздушное измерение». Пока камера Mastcam-Z на борту марсохода сняла лишь часть полета вертолета, в ближайшие дни ученые надеются получить с нее запись всего эксперимента.

Целью полета была проверка навигационной системы вертолета. Черно-белая камера на борту самого вертолета в ходе каждого эксперимента изучает особенности рельефа в зоне полета, в ходе последнего испытания впервые полученные изображения тестировались на борту самого летательного аппарата. Для этого все снимки сохраняются в бортовой памяти аппарата.

Поэтому, словам ученых, если вертолет будет залетать слишком далеко, алгоритмы камер просто не успеют обработать полученные снимки.

«Впервые мы смогли увидеть алгоритмы камеры в действии на большом расстоянии, - отметила руководитель проекта в Лаборатории реактивного движения Мими Аунг. - Вы не сможете повторить это в испытательной камере».

Вакуумные камеры, в которых испытывался вертолет на Земле, были заполнены слабой атмосферой из углекислого газа, в них не было достаточно места для маневра на расстояние больше, чем полметра в любом направлении. Это вызывало вопросы - сможет ли камера отслеживать рельеф местности, двигаясь на больших скоростях над Марсом?

Для этого камере необходимо несколько условий, пояснил Герик Кубиак, разработчик программного обеспечения вертолета. Помимо самих алгоритмов слежения за поверхностью, необходимо правильное управление экспозицией снимков, поскольку пыль может затмевать поверхность и влиять на работоспособность камеры.

«Когда вертолет в испытательной камере, у вас есть аварийная кнопка посадки и все меры предосторожности, - рассказал ученый. - Мы сделали все возможное, чтобы подготовить вертолет Ingenuity к полетам без них».

Неделю назад вертолет впервые поднялся в марсианскую атмосферу. Этого события в мире ждали едва ли не больше, чем высадки на планету американского марсохода Perseverance, который и доставил экспериментальный летательный аппарат на Марс в феврале этого года.

Взлет вертолета состоялся примерно в 10.30 мск. О результатах первого полета специалисты NASA доложили во время специальной трансляции на сайте агентства, на встречу были приглашены руководители миссии.

«Поздравляем всех», - эмоционально сказала руководитель проекта в Лаборатории реактивного движения Мими Аунг, порвав на клочки какие-то бумаги на столе, когда узнала об успехе эксперимента.

Как сообщил диктор трансляции, вертолет успешно совершил взлет, висение, спуск и посадку. «Это первый полет аппарата на другой планете», - сказал он.

В NASA продемонстрировали фото с вертолета, на котором видна его тень. «О боже!» - воскликнул кто-то в ЦУПе, когда на экране показали видео летящего вертолета, снятого с марсохода.

Николай Городецкий