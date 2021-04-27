«С вещами на выход»: США сворачивают военную миссию в Афганистане

США заканчивают одну из самых продолжительных войн в своей истории. Вчера, 25 апреля, информационное агентство Reuters сообщило о том, американские военные начали процесс сворачивания своего присутствия в Афганистане.

По словам командующего иностранными силами в Афганистане генерала армии США Скотта Миллера, начался упорядоченный вывод иностранных войск и передача военных баз и оборудования афганским силам. «Мы действуем по приказу, основанному на решении президента США Джо Байдена положить конец самой продолжительной войне Америки, считая, что длительная и непреодолимая битва в Афганистане больше не соответствует американским приоритетам», — заявил Миллер.

Американские солдаты в Афганистане Источник изображения: reuters.com

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что выведет войска из Афганистана до 11 сентября — двадцатой годовщины нападений исламских террористов на Всемирный торговый центр и Пентагон, после чего США вступили в войну в Афганистане.