Korea Aerospace Industries поставит ВВС Таиланда два дополнительных УТС T-50TH

ЦАМТО, 26 апреля. Правительство Таиланда и представители Korea Aerospace Industries (KAI) 23 апреля достигли договоренности о дополнительных поставках УТС T-50TH и улучшения системы летной подготовки с использованием ранее полученных машин данного типа.

Как сообщает News1.kr со ссылкой на заявление KAI, после окончательного согласования планируется заключить два отдельных контракта, касающихся поставки двух новых самолетов и неназванных компонентов системы летной подготовки.

Ранее, в апреле 2020 года, правительство Таиланда приняло решение отказаться от приобретения двух дополнительных усовершенствованных реактивных учебно-тренировочных самолетов T-50TH производства южнокорейской компании Korea Aerospace Industries. Решение об отказе от покупки было принято в связи с перенаправлением средств из оборонного бюджета на преодоление кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Как уже сообщал ЦАМТО, в сентябре 2015 года командование ВВС Таиланда заключило с Korea Aerospace Industries соглашение на поставку первых четырех УТС T-50TH. Их стоимость оценивается в 3,7 млрд. батов (110 млн. долл.). В июле 2017 года правительство Таиланда одобрило запрос ВВС на поставку еще восьми T-50TH, предусмотренных опционом. Контракт на поставку самолетов был подписан с KAI 29 июля 2017 года. Стоимость продажи оценивается в 8,8 млрд. батов (258 млн. долл.).

Поставка УТС ВВС Таиланда началась в январе 2018 года. В апреле 2018 года были официально приняты на вооружение первые четыре T-50TH. Предполагалось, что все самолеты будут поставлены до конца 2020 года.

В феврале 2020 года Военно-воздушные силы Таиланда опубликовали "Белую книгу по обороне", представляющую собой план закупок и модернизации вооружений на ближайшую перспективу. Одним из пунктов была покупка двух дополнительных Т-50ТH к 2022 году.