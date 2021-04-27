Войти
Военно-промышленный курьер

На острове Русский морпехи высадились на необорудованное побережье

625
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи десантных катеров «Иван Карцов», «Д-704» и «Д-57» и «Д-107» бригады десантных кораблей Тихоокеанского флота в течение двух дней провели совместное с подразделениями морской пехоты тактико-специальные занятия по погрузке и выгрузке десанта на необорудованное побережье острова Русский.

В бухте Новик десантные катера тренировались осуществлять подход к берегу и совместно с подразделениями морской пехоты высаживали личный состав и технику на необорудованное побережье способом на упор.

В тренировке было задействовано более 40 морских пехотинцев и 3 бронетранспортёра БТР-82А, отмечает пресс-служба ВВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Проекты
11770 Серна
ТОФ
Похожие новости
03.01.2020
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м
31.05.2018
Морпехи на Камчатке получили партию новых бронетранспортеров
30.05.2018
Новые бронетранспортеры БТР-82А прибыли к месту постоянной дислокации на Камчатке
05.12.2017
В Приморье и на Камчатке около 1 тыс. морпехов отрабатывают навыки ведения боя
04.12.2017
"О нас вспоминают, когда прижмет": Как воюет морская пехота ВМФ России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 16:32
  • 179
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 27.04 15:33
  • 2
Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»
  • 27.04 14:53
  • 1
Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне
  • 27.04 14:18
  • 0
Американские стратегические бомбардировщики представляют собой угрозу для безопасности Европы
  • 27.04 12:55
  • 1
Гаубица на плече
  • 27.04 12:43
  • 1
Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов
  • 27.04 12:19
  • 2
Компания «Б-Армс» с презентацией бронеавтомобиля «Бекас» вошла в шорт-лист премии «Пресс-служба года-2020»
  • 27.04 11:01
  • 1
СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года
  • 27.04 09:49
  • 80
Защитим любой ценой
  • 27.04 03:27
  • 4
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 27.04 00:52
  • 2
Дети силовиков получат преимущественное право зачисления в ведомственные вузы
  • 26.04 20:54
  • 3
Чемезов рассказал об особенностях беспилотной "Арматы"
  • 26.04 18:20
  • 16
Starship SN15 в очередной раз не полетел. Что вообще происходит с «марсианской ракетой» Маска?
  • 26.04 18:13
  • 23
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 17:26
  • 6
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12