На острове Русский морпехи высадились на необорудованное побережье

Экипажи десантных катеров «Иван Карцов», «Д-704» и «Д-57» и «Д-107» бригады десантных кораблей Тихоокеанского флота в течение двух дней провели совместное с подразделениями морской пехоты тактико-специальные занятия по погрузке и выгрузке десанта на необорудованное побережье острова Русский.

В бухте Новик десантные катера тренировались осуществлять подход к берегу и совместно с подразделениями морской пехоты высаживали личный состав и технику на необорудованное побережье способом на упор.

В тренировке было задействовано более 40 морских пехотинцев и 3 бронетранспортёра БТР-82А, отмечает пресс-служба ВВО.